Galaxy M54 Çıkış Tarihi Hakkındaki İddialar: Orta Segmentin Gözdesi Olacak
Samsung'un orta segmente hitap eden yeni telefonu Galaxy M54 hakkında birçok iddia öne atılıyor. Telefonun çıkış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar!
YouTube'da The Pixel isimli bir kanalın iddialarına göre Samsung Galaxy M54, 30 Haziran 2023 tarihinde piyasadaki yerini alacak. Ancak, Samsung cihazları hakkında yaptığı haberlerle öne çıkan SamMobile da yeni ürünün yıl sonunda ya da yeni yılın ilk günlerinde satışa çıkacağını iddia etti.
Galaxy M54'nin, 6.000 mAh bataryası, Snapdragon 888 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. RAM kapasitesi 8 GB, depolama kapasitesi ise 128 GB olacağı söyleniyor.
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