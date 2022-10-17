Galaxy M54 Çıkış Tarihi Hakkındaki İddialar: Orta Segmentin Gözdesi Olacak

YouTube'da The Pixel isimli bir kanalın iddialarına göre Samsung Galaxy M54, 30 Haziran 2023 tarihinde piyasadaki yerini alacak. Ancak, Samsung cihazları hakkında yaptığı haberlerle öne çıkan SamMobile da yeni ürünün yıl sonunda ya da yeni yılın ilk günlerinde satışa çıkacağını iddia etti.

Galaxy M54'nin, 6.000 mAh bataryası, Snapdragon 888 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. RAM kapasitesi 8 GB, depolama kapasitesi ise 128 GB olacağı söyleniyor.

Galaxy M54 Özellikleri ve Fiyatı