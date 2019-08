Galaxy Note 10 İçin 'Süper Hızlı Şarj' Detayı!

Samsung, daha önce Galaxy S10 için yapmış olduğu gibi, Galaxy Note 10 için de 'Galaxy First Look' adlı bir etkinlik düzenleyecek. Söz konusu etkinlik, Galaxy Note 10 resmi olarak satışa çıktıktan sonra ABD’nin New York City eyaletinde Samsung 837 store adlı Samsung mağazasında düzenlenecek. Etkinliğe katılanlar, Galaxy Note 10’u yakından görme şansına sahip olacak.

Samsung, şimdilerde kendi internet sitesi üzerinden bu etkinlik hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada, yaklaşmakta olan amiral gemisinin ‘beklenen yeni özelliklerinden’ bahsedilen kısımda ‘Süper Hızlı Şarj’ ifadesine de yer verildiği görüldü.

‘Süper Hızlı Şarj’ özelliği, adından da anlaşılacağı gibi Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus’a (Note 10+) daha hızlı kablolu şarj avantajı getiriyor. Samsung henüz detayları paylaşmadı ancak yeni cihazların en azından Galaxy S10 5G, Galaxy A70 ve Galaxy A80’deki gibi 25W hızlı şarj desteğine sahip olması gerekiyor.

Söylentilere göre, Note 10 Plus 45W şarj desteğine sahip olacak ancak gerekli olan şarj aleti telefondan ayrı olarak satılacak. Bu şarj aletini muhtemelen herkes istemeyecektir çünkü 25W şarj özelliği bile, diğer Galaxy modellerinde bulunan 15W Adaptif Hızlı Şarj teknolojisine kıyasla yeterince önemli bir yükseltme olacak.

Kablosuz şarj özelliğine gelindiğinde ise, Note 10’un 12W ve Note 10 Plus’ın da 20W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca Samsung’un internet sitesindeki açıklamalarda, ‘Süper Hızlı Şarj’ özelliğinin yanı sıra ‘Ters Kablosuz Şarj’ özelliğinden de bahsediliyor. Telefonun batarya kapasitesinin ise, Note 10 için 3.500 mAh ve Note 10 Plus için de 4.300 mAh olması bekleniyor.

Samsung’un ‘Galaxy First Look’ adlı etkinliği 10 ağustos Cumartesi günü düzenlenecek. Eğer bu etkinliğe katılmak ve Note 10’u yakından görmek istiyorsanız, Samsung’un internet sitesi üzerinden kayıt yaptırmanız gerekiyor. Etkinlikte ‘önce gelen önce görür’ prensibi olduğu için, katılmak isteyenlerin bir an önce kayıt yaptırması gerekiyor.