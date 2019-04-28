'Galaxy Note 10 Pro'nun Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz aylarda Galaxy S10’u tanıtan ve satışa sunan Samsung’un, bir sonraki amiral gemisi olarak Galaxy Note 10’u tanıtması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması beklenen Galaxy Note 10 ile ilgili çeşitli sızıntı haberleri de gelmeye devam ediyor.

Saygın bir tüyocu olarak bilinen Ice Universe kaynaklı yeni bir sızıntıya göre, Galaxy Note 10 Pro olarak adlandırılan yeni bir Note 10 modelinin 4G’li standart versiyonunda 4500mAh’lik bir batarya bulunacak. Yani telefonun batarya kapasitesi, Galaxy S10 5G’nin batarya kapasitesine denk olurken Galaxy Note 9’un batarya kapasitesinden 500mAh daha fazla olacak.

Söz konusu batarya Cumartesi günü Kore Endüstriyel Teknolojiler Enstitüsü tarafından kullanılmak üzere tescillendi ve beraberindeki belgeler, bileşene Galaxy Note 10 Pro’nun 4G’li versiyonu (SM-N975) ile eşleşen EB-BN975ABU model numarasının atandığını ortaya çıkardı.

Nedir Bu Galaxy Note 10 Pro?

Samsung şimdiye kadar Galaxy Note serisinde her seferinde tek bir yeni model tanıtıyordu. Ancak bu kez durum farklı olacak gibi görünüyor. Çünkü Galaxy Note 10 serisinin 4 farklı model ile geleceği iddia ediliyor. Bu cihazlardan ikisinin 4G desteğine sahip olacağı, diğer ikisinin ise 5G desteğine sahip olacağı söyleniyor.

Bu iddialar, Note 10’un 6.28 inç ve 6.75 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneğiyle geleceği ve 6.75 inç’lik modelin Galaxy Note 10 Pro olarak adlandırılacağı yönündeki söylentilerle de örtüşüyor.

Ayrıca Koreli ETNews, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro modellerinin hiçbirinde fiziksel bir tuşa yer verilmeyeceğini de iddia ediyor. Ancak şimdilik bu iddiayı destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro’yu Ağustos ayında duyurması bekleniyor.