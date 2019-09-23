Galaxy Note 10 Sahibi Olmak İsteyenler İçin Büyük Fırsat!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Türkiye'de Galaxy Note10 ve Galaxy Note10 Plus sahibi olmak isteyenler için yeni bir fırsat sunuyor. Eski telefonlarını getirenlere, Galaxy Note10 satın alırken indirim yapılıyor.

Samsung Electronics, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy Note10 ve Galaxy Note10 Plus satın almak isteyen müşterilerinin işini kolaylaştırıyor. Değişim kampanyası kapsamında kullanıcılar, eski telefonlarını vererek yeni telefonları daha uygun fiyatlarla alabilecek.

Samsung mağazalarında ve kampanyaya katılan yetkili satış noktalarında, kampanya şartlarını sağlamaları koşuluyla kullanıcılara 1.500 TL’den başlayan indirim fırsatları sunuluyor.

Eski telefonun modeline ve fiziki durumuna bağlı olarak 1.500 TL’ye ilaveten, telefonun tutarı kadar ek bir değerlendirme ile yeni Samsung Galaxy Note10 veya Note10 Plus telefonlara çok daha uygun bir fiyata sahip olunabiliyor.

Galaxy Note10 veya Note10 Plus sahibi olmak isteyenler, Samsung mağazalarından ya da yetkili satış noktalarından kampanya koşullarını, kampanyaya dahil olan telefon modellerini ve ne kadar indirim alacaklarını öğrenebilirler.