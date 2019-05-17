Galaxy Note 10’un Hangi Renklerle Geleceği Belli Oldu

Samsung Galaxy Note modellerinin tamamı, büyük bir beğeni toplamayı başarmıştı. Son olarak şirketin Galaxy Note serisinin amiral gemisi Galaxy Note 10 olacak. Uzun bir süredir bu modelin hangi renklerle geleceği merak konusu olmuştu.

Akıllı telefon dünyasına yeni bir soluk getiren Samsung Galaxy Fold modelinin, arızalarla mücadele etmesinden sonra şirket diğer modellerine yöneldi. Bunlar içerisinde Galaxy S10 serisi satışa sunulurken, henüz Galaxy Note 10 ile ilgili kesin bir bilgi verilmedi. Ancak ortaya çıkan yeni detaylar, soru işaretlerinin kaybolmasını sağladı.

Galaxy Note 10, birçok renk seçeneği sunacak

Samsung Galaxy Note modelleri için her zaman sarı renk, en çok tercih edilenlerden olmuştur. Muhtemelen bu yıl da, sarı renkli olanlarının daha çok satılacağı tahmin ediliyor.

Siyah, gümüş, beyaz, pembe ve kırmızı gibi renkler; bu yıl sarı renkle yarışacaklar içerisinde yer alacak. En çok renk çeşidin olduğu ürün, muhtemelen Galaxy Note 10 olacak. Şirketin bu sayede diğer renkleri de denediği ve ilerleyen dönemlerde çıkacak ürünler için kullanacağı tahmin ediliyor.

Son olarak Samsung Galaxy Note ile ilgili bomba gibi bir iddaa bulunuyor. Söylentiye göre güç ve ses tuşları da telefonun ekran yüzüne saklanacak. Bunların da dokunmatik olmasıyla birlikte herhangi bir tuşa gerek kalmayacak. Eğer bu iddialar doğruysa Samsung, akıllı telefon alanında devasa bir devrim yapmış olabilir.