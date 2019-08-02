Galaxy Note 10’un Yeni Kulaklık Aparatı Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy Note 10’da kulaklık jakının olmayabileceği ihtimalini ilk duyduğumuzda birçoğumuz buna inanmak istememişti. Ancak 7 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacak olan Note 10’da kulaklık jakının olmayacağı artık neredeyse kesin gibi.

SamMobile tarafından paylaşılan ve Note 10’un yeni kulaklık aparatına ait olduğu iddia edilen sızıntı görüntüleri, bu iddiaları daha da kuvvetli hale getirdi.

Samsung’un USB-C girişini 3.5mm girişine çeviren yeni kulaklık aparatı, kulaklık jakını kaldıran diğer üreticilerin ürünlerine oldukça benziyor. Kesin olarak bilmiyor olsak da tüm işaretler, yeni kulaklık aparatının Galaxy Note 10 ya da Note 10 Plus’ın yanında ücretsiz olarak gelebileceğini gösteriyor. Ayrıca, Samsung’un alt markası AKG üretimi bazı USB-C kulaklıklarının da Note 10 kutusu içerisinde yer alması bekleniyor.

Aslında Samsung’un Galaxy Buds kulaklıklarının da Note 10 ön siparişlerinde ücretsiz olarak verilmesi ihtimali oldukça yüksek. Çünkü Samsung, Galaxy S10 ailesinin satışları sırasında da böyle bir uygulama yapmıştı.

Apple’ın kulaklık jaksız telefon trendini başlatmasının üzerinden neredeyse üç yıl geçti ancak Samsung bir amiral gemisinde ilk kez böyle bir değişimle karşımıza çıkacak. Note 10’da kulaklık jakının yer almayacak olmasının satışları nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu.