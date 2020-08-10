Galaxy Note 20, Galaxy S30 Hakkında Neler Anlatıyor?

Samsung geçtiğimiz günlerde düzenlediği Unpacked 2020 sırasında Galaxy Note 20 modellerini tüketicilerle buluşturdu. Yeni modeller dikkat çeken özellikleri ile birlikte pek çok kullanıcının beğenisini kazanırken önümüzdeki aylarda tanıtılmasını beklediğimiz Galaxy S30 serisinden neler beklememiz gerektiğine de ışık tutuyor.

Galaxy S30 Serisi Nasıl Olacak?

Öncelikle söylememiz gerekiyor ki Galaxy S30 modellerine birkaç ay gibi uzun bir mesafedeyiz. Bu noktada yeni modellerin neler sunacağını tam olarak bilmesek de Galaxy Note 20'nin yaklaşan modellere yönelik bazı ipuçları sunduğunu söyleyebiliriz.

Öncelikle dikkatimizi çeken detay, Samsung'un yeni amiral gemisi modellerinde en az üç yıl süren yazılım güncellemesi desteği oldu. Benzer bir durumun Galaxy S30 serisinde de geçerli olacağını düşünebiliriz. Yani 2021 yılında tanıtılması beklenen modeller, 2024 yılına kadar yazılım güncellemesi desteği alabilir. Bu da Android 11 ile kutudan çıkacak olan modelin Android 14 güncellemesini dahi alabileceği anlamına geliyor.

Galaxy Note serisi uzun yıllardır kavisli ekranlar kullanıyordu ancak son seride (standart modelde) düz ekranın geri döndüğünü gördük. Eğimli kenarlar genel olarak ergonomik bir adımdır ancak telefonu darbelere karşı daha dayanıksız hale getirmesi ile tanınır. Galaxy S30'da eğimli ya da kavisli ekranlar bulunsa dahi, bunun rakiplerine oranla çok daha az düzeyde olacağını düşünebiliriz.

Samsung'un akıllı telefonlardaki en belirgin özelliklerden birisi ister Galaxy Note, ister Galaxy S ve hatta isterse de Galaxy A olsun, gerçekten etkileyici ekranlara sahip olduklarıdır. Öte taraftan Galaxy Note 20 60Hz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile geliyor. Bu durum şirketin 'artık' üst düzey ekran teknolojisine öncelik vermediğini gösteriyor. Bu nedenle Galaxy S30'un da benzer özelliklerde bir ekran ile geleceğini düşünebiliriz.

Bu arada şirketin tanıttığı tüm ürünlerde Mystic Bronze olarak adlandırılan yeni bir renk seçeneği vardı ve şirket, bu rengin '2020'nin rengi' olduğunu ısrarla vurguladı. Önümüzdeki sene Galaxy S30, Galaxy Z Flip 2 ve Galaxy Buds 2 modellerinin tanıtılmasını bekliyoruz ve bu modellerinin tümü muhtemelen anında ayırt edilebilecek yeni bir renk seçeneği ile satışa sunulacak.

Tabii az önce de aktardığımız gibi bunların hepsi, en azından şu aşamada birer tahminden ibaret. Önümüzdeki aylarda yeni seri ile ilgili çok daha fazla detaya ulaşmayı bekliyoruz. Peki siz Galaxy S30 modellerinden neler bekliyorsunuz? Sizce yeni seri hangi özelliklerle birlikte gelecek? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.