Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 Serisi Android 12 Güncellemesi Aldı

Samsung Türkiye kısa bir süre önce Android 12 sürümüne yönelik yol takvimini kullanıcılarla paylaşmıştı. Bu kapsamda Aralık 2021 döneminde güncellenecek cihazlar arasında yer alan Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 serisi Android 12 güncellemesine kavuştu.

Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 Serisi Android 12 Güncellemesine Kavuştu

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20 ve Galaxy S20 FE modelleri için Android 12 tabanlı One UI 4 dağıtımı başlatıldı. Bu modellerden herhangi birisini kullananlar, cihazlarını yakın bir dönemde işletim sisteminin yeni sürümüne taşıyabilecekler.

Kademeli dağıtım politikasının gereği olarak kullanıcılar, önümüzdeki birkaç saatten birkaç haftaya kadar değişen sürelerde yeni güncellemeyi yüklemeye başlayabilecekler. Güncellemeleri elle kontrol edebilmek için Ayarlar -> Yazılım Güncellemesi -> İndir ve Yükle adımlarını takip edebilirsiniz.

Android 12 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar