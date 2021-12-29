Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 Serisi Android 12 Güncellemesi Aldı
Aralık 2021 döneminde güncellenecek cihazlar arasında yer alan Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 serisi Android 12 güncellemesine kavuştu.
Samsung Türkiye kısa bir süre önce Android 12 sürümüne yönelik yol takvimini kullanıcılarla paylaşmıştı. Bu kapsamda Aralık 2021 döneminde güncellenecek cihazlar arasında yer alan Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 serisi Android 12 güncellemesine kavuştu.
Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 Serisi Android 12 Güncellemesine Kavuştu
Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20 ve Galaxy S20 FE modelleri için Android 12 tabanlı One UI 4 dağıtımı başlatıldı. Bu modellerden herhangi birisini kullananlar, cihazlarını yakın bir dönemde işletim sisteminin yeni sürümüne taşıyabilecekler.
Kademeli dağıtım politikasının gereği olarak kullanıcılar, önümüzdeki birkaç saatten birkaç haftaya kadar değişen sürelerde yeni güncellemeyi yüklemeye başlayabilecekler. Güncellemeleri elle kontrol edebilmek için Ayarlar -> Yazılım Güncellemesi -> İndir ve Yükle adımlarını takip edebilirsiniz.
Android 12 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Samsung Galaxy S21+
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20 FE
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy S10e
- Samsung Galaxy S10 Lite
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Samsung Galaxy Note 20
- Samsung Galaxy Note 10+
- Samsung Galaxy Note 10
- Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Samsung Galaxy Z Fold 3
- Samsung Galaxy Z Fold 2
- Samsung Galaxy Z Flip 3
- Samsung Galaxy Z Flip
- Samsung Galaxy Fold
- Samsung Galaxy A90
- Samsung Galaxy A72
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy A52
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A42
- Samsung Galaxy A41
- Samsung Galaxy A32
- Samsung Galaxy A31
- Samsung Galaxy A22
- Samsung Galaxy A21
- Samsung Galaxy A21s
- Samsung Galaxy A12
- Samsung Galaxy A11
- Samsung Galaxy A02
- Samsung Galaxy A01
- Samsung Galaxy M62
- Samsung Galaxy M51
- Samsung Galaxy M42
- Samsung Galaxy M32
- Samsung Galaxy M31
- Samsung Galaxy M31s
- Samsung Galaxy M22
- Samsung Galaxy M21
- Samsung Galaxy M21s
- Samsung Galaxy M12
- Samsung Galaxy M02
- Samsung Galaxy M01
- Samsung Galaxy F62
- Samsung Galaxy F41
- Samsung Galaxy F22
- Samsung Galaxy F12
- Samsung Galaxy F02s
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