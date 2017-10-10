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Galaxy Note 9, Ekran Altı Parmak İzi Okuyucusuyla Gelebilir

Galaxy Note 9, Ekran Altı Parmak İzi Okuyucusuyla Gelebilir
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil
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Apple ürünleri hakkında yaptığı başarılı analizlerle bilinen KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Galaxy Note 9’un ekran altı parmak izi okuyucusuyla gelebileceğini söyledi.

Samsung, Apple’ın üretim sorunları nedeniyle vazgeçtiği özelliği, bir sonraki Note modelinde uygulayabilir. Kuo, şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı ekran altı parmak izi okuyucusu konusunda çok büyük ilerleme kaydettiğini ve 2018 yılının ortalarında çıkacak Galaxy Note 9 modelinin bu teknolojiye sahip olabileceğini ifade etti.

Kuo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, başta Samsung olmak üzere büyük Android telefon üreticilerinin iPhone X’te bulunan Face ID teknolojisini kopyalamak için harekete geçtiğini söylemişti. Fakat Kuo’nun verdiği bugünkü demeç, Samsung’un parmak izi sensörünü bir süre daha kullanmaya devam edeceğini gösteriyor.

Kuo, Galaxy Note 9 sahiplerinin, parmaklarını ekranın üzerinde belirli bir alana yerleştirerek telefonun kilidini açabileceklerini söylüyor.

Apple'ın böyle bir işlevi iPhone X'e eklemeye çalıştığı, daha önce Wall Street Journal tarafından ileri sürülmüştü. Firma, çıkış tarihinin yaklaşmasıyla bu işlevi sunmaktan vazgeçmiş, yerine yüz tarama işlevi Face ID'yi koymuştu.

Benzer bir sorunu Samsung da yaşamıştı. Şirket, ekran altı parmak izi okuyucusunun Galaxy S8 ya da Galaxy Note 8 modellerinde kullanılmasını planlamış, ancak yaşanan üretim sorunları nedeniyle ertelemişti.

Şirket, yeni nesil parmak izi okuyucusunun üretimi konusunda dört şirketle irtibat halinde. Bir Apple sağlayıcısı olan Synaptics'in Samsung'un sağlayıcılarından biri olacağı düşünülmüyor. Kuo, BeyondEyes ve Samsung’un altındaki Samsung LSI’nın ilgili prototipleri şirkete gönderdiğini söyledi.

Bununla birlikte Kuo, ekran altı parmak izi teknolojisinin kısa ömürlü olacağını ifade ediyor. Zira Samsung, yüz tanıma sistemini daha işlevsel bir hale getirmek ve Apple’a bu alanda sıkı bir rakip olmak için yatırımlarını artırdı. Dolayısıyla şirketin orta ve uzun vadede bütün ağırlığını yüz tanıma teknolojisine vermesi bekleniyor.

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ETİKETLER: Apple Samsung galaxy note parmak izi sensörü Face ID

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