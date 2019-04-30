Galaxy S10 Durduğu Yerde Alev Aldı! Samsung Suçunu Kabul Etmedi

Bir süre önce Galaxy Fold'da ortaya çıkan kırılma sorunlarından sonra şimdi de Galaxy S10 5G modeli alev aldı. Olaydan sonra Samsung ise suçu kullanıcıda buldu.

Güney Koreli bir kullanıcının Galaxy S10 5G cihazında ortaya çıkan alev alma sorunu S10 kullanıcılarını tedirgin ediyor. Kısa sürede sosyal medyada yayılan patlama olayı, Samsung'un garanti kapsamına girmedi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, sorunun dış etkilerden kaynaklandığı söylendi.

Şu anda alev alma nedeni kesin olarak bilinmiyor olmasına rağmen telefon sahibi S10'un durduğu yerde alevlendiğini belirtti. Cihaz sahibi olayı şu şekilde aktardı:

"T elefonum masadaydı ve duman kısa süre içerisinde telefonu sardı. Telefonu elime aldığım zaman yere düşürmek zorunda kaldım çünkü çok sıcaktı”

Samsung Para İadesi Yapmayacak

Ayrıca Güney Koreli firma müşteriye para iadesi yapmak için bir neden bulamadı. Şirket, Galaxy S10'un herhangi bir donanım hatasına sahip olmadığı savunuyor. Samsung'a göre telefon sahibi farklı bir şarj aleti kullanmış olabilir. Aynı zamanda telefonun düşmeye bağlı olarak alev aldığı da düşünülüyor.