Galaxy S10 Herhangi Bir Parmak İzi İle Açılabiliyor!

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy S10 modeli, herhangi bir parmak izi ile açılabilecek önemli bir güvenlik sorununa sahip.

'Ucuz Ekran Koruyucular Sebep Oluyor'

Galaxy S10 bildiğiniz gibi ekran içinde parmak izi sensörü teknolojisine sahip. Ultrasonik sensörler ile ekranın altından parmak izinizi tanımlayan bu teknoloji, şu an için biraz tehlike saçıyor diyebiliriz.

Reuters aracılığı ile açıklama yapan Samsung, Galaxy S10 modelinin ucuz üçüncü parti ekran koruyucuları ile birlikte kullanıldığı zaman güvenliğinin azaldığını belirtti. Bu ekran koruyucuların algılamada sorunlara sebep açtığını vurgulayan şirket, konu ile alakalı bir yazılım güncellemesinin yolda olduğunu söylerek kullanıcıların içini rahatlattı.

'Samsung Electronics, S10'un hatalı çalışan parmak izi tanıma sorununun farkında ve yakında bir yazılım güncellemesi yayınlayacak' diyen şirket yetkilileri, bu sorunun ekran koruyuculara bağlı olabileceğini belirtiyor. Yine de bu durumun kesin nedeni hakkında bir bilgi olmadığı için başka bir sorundan kaynaklanma ihtimalinin de bulunduğunu söyleyelim.

Düzeltme güncellemesinin ne zaman verileceği şu aşamada bilinmeyen detaylar arasında bulunuyor. Eğer güvenliğinizden endişe ediyorsanız, bu süreçte farklı doğrulama yöntemlerini kullanmanız faydalı olabilir.