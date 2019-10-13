Galaxy S10 İçin Android 10 One UI 2.0 Beta Programı Başladı!

Samsung, Galaxy S10 ailesi için Android 10 One UI 2.0 beta programını başlattı. An itibariyle Güney Kore’de geçerli olan program Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+’ı kapsıyor.

Program 14 Ekim'de Genişletilecek

Samsung beta programı için ilk etapta sadece 1000 kişilik yer ayırdı fakat 14 Ekim Pazartesi gününden itibaren daha fazla kişinin katılımına izin verecek.

Bu arada, program kapsamında ilk beta güncellemesi, beta programına kayıt yaptıranların cihazlarına ulaştı bile.

Sırada Almanya ve ABD Var

Ayrıca henüz resmi olmasa da, Samsung’un Pazartesi günü Almanya ve ABD’de de programa kayıtları açması bekleniyor.

Program yayına girdikten sonra, One UI 2.0 beta programı hakkındaki afişe tıklayarak Samsung Members (Samsung Üyeleri) uygulaması üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.