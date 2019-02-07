Galaxy S10, Kablosuz Kulaklık Galaxy Buds ile Görüntülendi

Samsung Galaxy S10 modeli ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Galaxy S10, son olarak kablosuz kulaklık Galaxy Buds ile görüntülendi.

Galaxy Buds, daha önce ticari marka başvurusu ve Bluetooth sertifikası ile görülmüştü. WinFuture tarafından paylaşılan görselde Galaxy Buds, Galaxy S10 olduğu düşünülen bir akıllı telefonun arka yüzeyinin üzerinde bulunuyor.

Sızıntı sadece bir görsel ile sınırlı değil. WinFuture tarafından açıklanan bilgilere göre Galaxy Buds, Galaxy S10 ile şarj edilebilecek. WinFuture’un sızdırdığı bu bilgiler büyük oranda doğrulandı.

Galaxy S10, Kablosuz Şarj Özelliği İle Diğer Cihazları Şarj Edebilecek

Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinin Huawei Mate 20 Pro benzeri şarj paylaşım teknolojisine sahip olacağını da belirtelim. Galaxy S10’un kablosuz şarj özelliğinin ismi “PowerShare” olarak anılıyor. Bildiğiniz üzere Huawei Mate 20 Pro modeli “Kablosuz ters şarj” isimli teknolojiye sahip. Bu özellik sayesinde kablosuz şarj teknolojisini destekleyen bir başka akıllı telefonu, Mate 20 Pro’yu kullanarak şarj edebiliyorsunuz.

Samsung, daha önce başka kablosuz kulaklıklar da satışa sunmuştu. Samsung, 2016 yılında Gear IconX isimli kablosuz kulaklığı tanıtarak bu alana adım atmıştı. Fakat şirket, geçtiğimiz seneden itibaren Gear markasını kullanmaktan vazgeçti. Samsung, görünüşe göre kablosuz kulaklık alanında yoluna Galaxy Buds ile devam edecek.

Samsung Galaxy S10’un Sızdırılan Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy S10’un Galaxy S10 Lite, Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10 X (5G) olmak üzere dört farklı varyantı bulunacak.

Galaxy S10 Lite

5.8 inç büyüklüğünde 1440 x 2960p çözünürlüğündeki Galaxy S10 Lite, Super AMOLED ekrana sahip olacak. Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alacağı iddia edilen Galaxy S10 Lite’ın 6 GB RAM’e sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın arka kısmında 12 MP + 12 MP çözünürlüğünde çift kamera olacağı ifade ediliyor. Cihazın ön kısmında ise 8 MP çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Galaxy S10

6.1 inç büyüklüğünde 1440 x 2960p çözünürlüğündeki Galaxy S10, Super AMOLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alacağı belirtilen Galaxy S10’un 8 GB RAM’e sahip olacağı iddia ediliyor. Galaxy S10’un arka kısmında 12 MP + 12 MP çözünürlüğünde çift kamera olması bekleniyor. Cihazın ön kısmında ise 8 mp çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Galaxy S10+

6.4 inç büyüklüğünde 1440 x 2960p çözünürlüğündeki Galaxy S10+, Super AMOLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alacağı iddia edilen Galaxy S10+’ın 12 GB RAM’e sahip olacağı belirtiliyor. Galaxy S10+’ın arka kısmında 12 MP + 12 MP çözünürlüğünde çift kamera olacağı ifade ediliyor. Cihazın ön kısmında ise 8 MP çözünürlüğünde kamera olacağı iddia ediliyor.

Galaxy S10 X (5G)

6.7 inç büyüklüğünde 1440 x 2960p çözünürlüğündeki Galaxy S10 X (5G), Super AMOLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Gücünü Exynos 9 Octa 9810 işlemcisinden alacağı belirtilen Galaxy S10 X (5G) modelinin 12 GB RAM’e sahip olacağı iddia ediliyor. Galaxy S10 X (5G) modelinin arka kısmında 16 MP + 13 MP + 12 MP çözünürlüğünde 3 adet kameranın bulunacağı ifade ediliyor. Cihazın ön kısmında ise 12 MP + 5 MP çözünürlüğünde çift kameranın olacağı iddia ediliyor.