Galaxy S10 Lite, Note 10 Lite, A51 ve A71’in Fiyatları Sızdırıldı!

Samsung’un Galaxy S10 Lite, Note 10 Lite, Galaxy A51 ve Galaxy A71’i piyasaya sürmek için hazırlandığı artık bir sır değil. Tanıtımı yaklaşan bu cihazların birçok özelliğini şimdiden öğrenmiş olsak da fiyatları hakkında henüz bilgi sahibi değiliz. Ancak Avrupa’daki bir Samsung bayisi, bugün bu konuya da ışık tuttu.

Yeni Cihazların Fiyatları Nasıl Olacak?

Bu sabah GalaxyClub adlı bir internet sitesi, Slovakya’daki bir bayinin Samsung’un yeni cihazlarını şimdiden sitesinde listelediğini fark etti. Sitede cihazların bir görseli ya da özellikleri bulunmuyor ancak fiyatları ve piyasaya sürülecekleri tarihler açık bir şekilde belirtiliyor.

Söz konusu Slovakya bayisinin sitesinde yer alan bilgilere göre, tüm cihazların 27 Aralık’ta Noel’den hemen sonra stoklardaki yerlerini alması bekleniyor. Fiyatlandırma ise şu şekilde:

Galaxy A51: €375 (yaklaşık 2.410 TL)

Galaxy A71: €469 (yaklaşık 3.015 TL)

Galaxy Note 10 Lite: €609 (yaklaşık 3.915 TL)

Galaxy S10 Lite: €669 (yaklaşık 4.300 TL)

Ancak bunun bir sızıntı haberi olduğunu ve dolayısıyla bunların kesin fiyatlar olmayabileceğini belirtelim. Fiyatlara bakıldığında Galaxy A51, S10 Lite ve Note 10 Lite fiyatlarının beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz. Sadece Galaxy A71’in fiyatı bize biraz yüksek gibi geldi. Çünkü bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy A70’in fiyatı €399 (yaklaşık 2.565 TL) idi.

Daha fazla bilgi edinebilmek için Samsung’un 12 Aralık’ta düzenleyeceği Galaxy A51 lansmanını beklememiz gerekiyor. Lansmanda muhtemelen Galaxy A51 dışında başka bir cihaz tanıtılmayacak ancak belki diğer cihazlarla ilgili de birkaç ipucu elde edebiliriz.