Galaxy S10'un Parmak İzi Okuyucusu 3D Yazıcıyla Kandırıldı

Samsung Galaxy S10 ekran arkasında parmak izi okuyucu kullanan ilk telefonlardan bir tanesi olarak kullanıcılarla buluşmuştu. Oldukça kullanışlı bulunan parmak izi okuyucu özelliğinin ise 3D yazıcı ile yanıltılabileceği ortaya çıktı.

Samsung, bir süredir üzerinde çalıştığı ekran arkasında parmak izi okuyucu teknolojisini Galaxy S10 ile gün yüzüne çıkarmıştı. Qualcomm tarafından hazırlanan ultrasonik bir tür çip kullanarak parmak izi okuyucunun güvenlik seviyesini ve hızını yükseltmişti. Pratikte fiziki parmak izi okuyucularla aynı şekilde çalışması planlanan yeni sensörün, düşünüldüğü kadar güvenlikli olmadığı fark edildi.

Darkshark isimli bir Imgur kullanıcısı, kendi parmak izinin, 3D yazıcıdan çıkarılmış bir kopyası ile Samsung Galaxy S10’un parmak izi sensörünü atlatmayı başardı. “Yeni Samsung Galaxy S10’un ultrasonik parmak izi okuyusunu, 3D yazıcı ile bastırdığım parmak ile kandırdım” şeklinde bir başlıkla görselleri ve videoları paylaştı.

Kendi parmak izinin 3D modelini hazırlayan ve bu modeli bir tür camın üzerine bastıran ismi belirsiz S10 kullanıcısı, çıkardığı modeli telefonun parmak izi okuyucusuna gösterdi. Neredeyse gerçek parmak konulmuş kadar hızlı açılan telefon, görenleri şaşırttı.

Galaxy S10, parmak izi okuyucusunun yanı sıra yüz tanıma sistemiyle de eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Yeni tasarımı sebebiyle birçok algılayıcıyı bir kenara bırakmak zorunda kalan Samsung, bu sebeple gerçek bir yüz tanıma teknolojisi sunamadığını aktarmış ve kullanıcılardan bu özelliği kullanırken dikkatli olmalarını istemişti.