Galaxy S20 Çıkış Tarihi Resmi Sitede Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Galaxy S20'nin çıkış tarihi resmi sitede ortaya çıktı. Gelin hep beraber Galaxy S20 ne zaman çıkacak yakından bakalım.

Samsung Galaxy S20 Çıkış Tarihi

Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini Unpacked 2020 etkinliğinde duyuracak. Unpacked 2020 etkinliği 11 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek. Etkinlikte Samsung Galaxy S20 serisi tanıtılacak. S20 serisinin S20, S20+ ve S20 Ultra olmak üzere 3 cihazdan oluşması bekleniyor. Şirketin Unpacked 2020 sırasında yeni bir katlanabilir telefon ile de karşımıza çıkması bekleniyor.

Kullanıcılar cihazların tanıtıldıktan sonra ne zaman piyasaya çıkacağını merak etmeye başladı. Samsung yeni cihazları satın almak isteyen kullanıcılar için bir sayfa oluşturdu. Samsung'un resmi internet sitesinde cihazların ne zaman çıkacağı belli oldu. Cihazlar 6 Mart'ta kullanıcılar ile buluşacak. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Galaxy S20, S20+ veya S20 Ultra ön siparişi verirseniz cihaz elinize 6 Mart'ta ulaşacak.

Samsung'un katlanabilir akıllı telefon modelini de 6 Mart'ta kullanıcılar ile buluşabilir. Samsung'un Unpacked 2020 etkinliğinde hangi cihazları tanıtacağına burada yer alan bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Samsung'un yeni akıllı telefon modelleri hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.