Galaxy S20 Satışları Samsung’u Hayal Kırıklığına Uğrattı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını her alanda etkisini gösterirken, akıllı telefon endüstrisi de bu durumdan nasibini fazlasıyla aldı. Tüm dünyada ekonomik anlamda büyük kayıplar yaşatan bu salgın, Android’in en büyük temsilcilerinden olan Samsung gibi teknoloji devlerini de olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisinin ortasında, Samsung’un en yeni ve en gelişmiş akıllı telefonları beklenen satış rakamlarının çok uzağında kalabilir.

Seoul Economic Daily’nin haberine göre, Samsung Galaxy S20 serisi, geçtiğimiz yılki Galaxy S10 satışlarının ancak yüzde 60’ı kadar satış yapabildi. Hatta Samsung, çeyrek sonunda resmi kazanç raporunu açıkladığında durum daha da kötüleşebilir.

Şirketin diğer akıllı telefon satışlarında ne durumda olduğunu henüz bilmiyoruz ancak Galaxy S20 serisinin küresel ortalamanın da biraz altında kaldığı görülüyor. Ayrıca geçtiğimiz ay sevkiyatların yüzde 38 oranında azaldığı ve son kullanıcı satış rakamlarının da yüzde 39 oranında düşüş gösterdiği açıklanmıştı. Samsung Galaxy S20 serisinin en azından yüzde 40 oranında kayıp yaşamasıyla, küresel Android devinin büyük bir darbe aldığını söyleyebiliriz.

Samsung'un bu hafta, birçok büyük güvenlik şirketi ile birlikte durumu ele almak için resmi olmayan özel bir konferans görüşmesi yaptığı bildirildi. Görünüşe bakılırsa, pazar analistleri Samsung’un genel borsa performansının düşmeye devam etmesini bekliyor. Halihazırda, Samsung’un pazar payı değerinde yüzde 1,75'lik bir düşüş görüldü bile.

Samsung’un küresel PC, ekran ve ev aletleri satışlarının da yıl boyunca düşüş göstermesi bekleniyor. Buna rağmen, şirketin yarı iletken satışlarının, veri merkezi çözümlerine olan talep arttıkça mevcut artış trendini sürdüreceği tahmin ediliyor.