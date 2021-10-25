Galaxy S21 FE Ne Zaman Çıkacak?

Samsung birkaç gün önce Unpacked Part 2 ile hayranlarının karşısına çıktı ancak genel bir bütün halinde bakıldığında çevrim içi etkinlik pek de beklenildiği gibi geçmedi. Bu bakımdan pek çok kişi şirketin Galaxy S21 FE olarak adlandırılan yeni fiyat / performans cihazı ile tanışmayı bekliyordu ancak ne yazık ki buna yönelik herhangi bir duyuru gerçekleştirilmedi. Peki Galaxy S21 FE ne zaman tanıtılacak?

Galaxy S21 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Ağustos 2020 tarihinde tanıtılan Galaxy S20 FE, şirketin pek çok amiral gemisi özelliğini bünyesinde barındıran nispeten uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkmıştı: Galaxy Note 20 Ultra modelinde kullanılan Exynos 990 işlemci, 120Hz yenileme hızı, IP68 sertifikası, kablosuz ters şarj desteği ve dahası...

Ardından beklenmedik bir hamleye imza atan Samsung, Galaxy S20 FE için Snapdragon 865 sürümünü lanse etmişti. Bu hamleyi takip eden kısa bir süre içerisinde modelin en çok satanlar listesinde yer almaya başladığını gördük. Şimdi ise, aradan geçen bir yılı aşkın süreden sonra, Galaxy S21 FE modelini bekliyoruz.

Galaxy S21 FE ile başlangıçta Ağustos 2021 tarihinde karşılaşmayı bekliyorduk ancak bu olmadığında, en uygun takvim Unpacked Part 2 gibi gözüküyordu. Nitekim güncel sızıntılar, modelin Ocak 2022 tarihinde tanıtılmasını öngörüyor. Buradaki gecikmenin ana sebebi ise küresel ölçekte etki gösteren yarı iletken sıkıntısı olarak gösteriliyor.

Daha önceki araştırmalar, akıllı telefon sektöründe yarı iletken sıkıntısına karşı en dayanıklı markanın Apple olduğunu işaret etmişti ancak Apple'ın dahi üretimi kısmaya hazırlandığı bu süreçte, diğer markaların daha ağır darbeler alması oldukça olası gibi gözüküyor.

Galaxy S20 FE Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.5 inç

6.5 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 2.400 x 1.080

2.400 x 1.080 Piksel Yoğunluğu: 407 ppi

407 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass 3

Gorilla Glass 3 Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: Snapdragon 865 / Exynos 990

Snapdragon 865 / Exynos 990 İşlemci Çekirdekleri (Qualcomm): 8 Çekirdek (1x 2.84 GHz A77, 3x 2.40 GHz A77, 4x 1.80 GHz A55)

8 Çekirdek (1x 2.84 GHz A77, 3x 2.40 GHz A77, 4x 1.80 GHz A55) İşlemci Çekirdekleri (Exynos): 8 Çekirdek (2x 2.73 GHz M5, 2x 2.50 GHz A76, 4x 2.00 GHz A55)

8 Çekirdek (2x 2.73 GHz M5, 2x 2.50 GHz A76, 4x 2.00 GHz A55) Grafik İşlemci: Adreno 650 / Mali G77 MP11

Adreno 650 / Mali G77 MP11 Bellek: 6 / 8 GB RAM

6 / 8 GB RAM Bellek Birimi: LPDDR5

LPDDR5 Depolama: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Depolama Birimi: UFS 3.1

UFS 3.1 Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP

12 MP + 12 MP + 8 MP Video Kaydı: 4K 60 FPS

4K 60 FPS Görüntü Sabitleme: OIS + EIS

OIS + EIS Ön Kamera: 32 MP

32 MP Hücresel: LTE (Cat. 19)

LTE (Cat. 19) Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Parmak İzi Sensörü (Ekranda)

Parmak İzi Sensörü (Ekranda) Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 4.500 mAh

4.500 mAh Kablolu Şarj: 25W

25W Kablosuz Şarj: 15W

15W Kablosuz Ters Şarj: 5W

Galaxy S20 FE ile önemli satış başarılarına imza atan Samsung, buradaki en önemli atılımı Exynos 990 işlemcili varyantın ardından Snapdragon 865 işlemcili varyantı pazara sürerek yapmıştı. Kullanıcıların dikkatini çeken Snapdragon 865 işlemcili varyant, kısa sürede milyonlarca satmayı başardı.

Bu bakımdan Galaxy S21 FE modelinin de (yapılan hata anlaşıldı ise) Snapdragon işlemci ile satışa sunulması doğru olacaktır. Ayrıca Galaxy S20 FE modelindeki bazı eksiklikler ve sorunlar da yeni modelle birlikte çözüme kavuşturulabilir gibi gözüküyor.