Galaxy S21 FE'ye One UI 5.0'ın Geleceği Tarih Sızdırıldı

Samsung, Galaxy S22 serisi de dâhil olmak üzere amiral gemisi telefonlarının çoğu için Android 13 tabanlı One UI 5.0'ın kararlı bir sürümünü zaten yayınladı. Şimdi de popüler bir telefon modeline daha güncellemeyi getiriyor.

Diğer büyük amiral gemisi telefonların güncellemeyi almasıyla Galaxy S21 FE'nin de alacağından kimsenin şüphesi yoktu. Elbette Galaxy S21 FE kullanıcıları yeni yazılımı beta testinde deneme şansı bulamadılar ancak Samsung bir süredir kapalı kapılar ardında çalışıyor.

Galaxy S21 FE'ye One UI 5.0 Güncellemesi Gelecek Ay Geliyor

Samsung'un sunucularında, Android 13 tabanlı Galaxy S21 FE'ye gelecek One UI 5.0 yapısının izleri bulundu ve bazıları, güncellemenin önümüzdeki ay gibi yakın bir tarihte yayınlanacağını öne sürüyor. Yine de bununla ilgili resmî bir onay yok.

Telefon bu yılın başlarında Android 12 ile piyasaya çıktığından ve Samsung, amiral gemisi telefonlarına en az dört büyük güncelleme göndermeyi taahhüt ettiğinden, bu S21 FE için ilki olacak. Telefonu gelecekte üç büyük Android güncellemesi daha bekliyor.

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