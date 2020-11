Samsung Galaxy S21 Kamerası İçin Heyecanlandıran İddia!

2021 yılının şubat ayında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S21 kamerası için heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Galaxy S21 veya Galaxy S30 olarak adlandırılması beklenen yeni amiral gemisinin kamerası ile ilgili detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy S21 kamerası ile ilgili oldukça önemli iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Kısa süre önce Samsung firmasının yeni amiral gemisinin beklenenden daha erken tanıtılacağı ve hatta cihazın ocak ayında satışa sunulacağı iddia edilmişti. Diğer bir iddia ise iPhone 12 serisinin ardından yeni

Samsung telefonlarında da şarj cihazının yer almayacağı yönünde. Söz konusu söylenti doğruysa Samsung Galaxy S21 modelinin kutusunda şarj cihazı ve kulaklık bulunmayacak.

Paylaşılan yeni iddiaya göre Galaxy S21 kamerası 108 MP çözünürlüğüne ve lazer otomatik odaklama özelliğine sahip olacak. Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı, şirketin yeni amiral gemisinde ToF kamera yerine Lazer AF yer alacak. Ice Universe tarafından paylaşılan bilgiye göre kamerada HM3 sensörü yer alacak ve kamera 0.8 um piksele sahip olacak.

Samsung tarafından piyasaya sürülen akıllı telefonlar, harika kamera performansı ile ön plana çıkıyor. Söylentiye göre şirket, kamera performansını daha da iyileştirmek için Galaxy S21 veya Galaxy S30 olarak adlandırılan cihazın kamera modülünde birtakım güncellemeler yaptı. Galaxy S20, ISOCELL Bright HM1 ile gelmişti. yeni chazda ise ISOCELL HM3 yer alacak.

ISOCELL HM3'ün ISOCELL Bright HM1'den yüzde 12 daha parlak ve daha fazla ayrıntıya sahip olduğu belirtildi. Yeni cihazda yer alacağı belirtilen ISOCELL HM3, kullanıcıların düşük ışıkta daha başarılı fotoğraflar çekebilmesine olanak sağlayacak. İddiaya göre cihazda ayrıca ToF kamera yerine Lazer AF tercih edildi. Lazer AF, Galaxy Note 20 Ultra modelinde de tercih edilmişti.

Söz konusu özellik, Galaxy S21'i daha çekici hale getiriyor. Cihazın performansının ne olacağı tam olarak belli olmasa da kesinlikle başarılı bir cihaz olacağı tahmin ediliyor. Yazılım tarafında ise cihazın One UI 3.0 yerine Android 11 tabanlı One UI 3.1 ile geleceği de ortaya çıkan sızıntılar arasında. Şirket, ortaya atılan iddialar ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yani ortaya çıkan özellikler henüz onaylanmadı.

