Galaxy S22 Serisi ile İlgili Yeni Sızıntı Netflix’ten Geldi!

Herkesin merakla beklediği ve her geçen gün yeni bir özelliğinin sızdırıldığı Samsung Galaxy S22 serisinin, 9 Şubat’ta gözler önüne çıkacağını artık biliyoruz. Ancak Galaxy S22’nin hala gün yüzüne çıkmayan özellikleri, potansiyel alıcıları oldukça heyecanlandırıyor. Bu noktada bugün gelen yeni sızıntı, telefonun bir özelliği hakkında daha detaylı bilgi almamızı sağlasa da, öğrenilen özellikten ziyade sızıntı kaynağı daha çok ses getirdi.

Netflix, Samsung’un Yeni İşlemcisini Destek Listesine Ekledi

Dünya üzerinde en çok izlenen video akış platformlarından biri olan Netflix desteklenen işlemciler listesini güncelledi. Güncellemeyle listeye eklenen işlemcilerden birisi de Samsung’un kısa süre önce resmi duyurusunu Exynos 2200 oldu. Galaxy S22 serisini pek çok ülkede Exynos 2200 işlemciyle kullanıcıların karşısına çıkacak olması ise yeni serisinin Netflix destekli olacağının haberini vermiş oldu. Yani, Galaxy S22 serisinin dört gözle beklenen modelinin artık Netflix tarafından desteklendiği ortaya çıkmış oluyor.

Türkiye’nin de bu ülke grubunda bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. ABD, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde ise Galaxy S22 serisinin üyeleri ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle gelecek.

Netflix’in yeni güncellemeyle destekleyeceği yeni cihazlar ve işlemciler şu şekilde;

HD desteği eklenen modeller:

Nokia G11

Nokia G21

Nokia G300

Nokia X100

Desteklenen yeni işlemciler: