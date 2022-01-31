Galaxy S22 Serisi ile İlgili Yeni Sızıntı Netflix’ten Geldi!
Netflix, desteklenen işlemciler listesine Galaxy S22'nin de işlemcisi olan Exynos 2200'ü ekledi!
Herkesin merakla beklediği ve her geçen gün yeni bir özelliğinin sızdırıldığı Samsung Galaxy S22 serisinin, 9 Şubat’ta gözler önüne çıkacağını artık biliyoruz. Ancak Galaxy S22’nin hala gün yüzüne çıkmayan özellikleri, potansiyel alıcıları oldukça heyecanlandırıyor. Bu noktada bugün gelen yeni sızıntı, telefonun bir özelliği hakkında daha detaylı bilgi almamızı sağlasa da, öğrenilen özellikten ziyade sızıntı kaynağı daha çok ses getirdi.
Netflix, Samsung’un Yeni İşlemcisini Destek Listesine Ekledi
Dünya üzerinde en çok izlenen video akış platformlarından biri olan Netflix desteklenen işlemciler listesini güncelledi. Güncellemeyle listeye eklenen işlemcilerden birisi de Samsung’un kısa süre önce resmi duyurusunu Exynos 2200 oldu. Galaxy S22 serisini pek çok ülkede Exynos 2200 işlemciyle kullanıcıların karşısına çıkacak olması ise yeni serisinin Netflix destekli olacağının haberini vermiş oldu. Yani, Galaxy S22 serisinin dört gözle beklenen modelinin artık Netflix tarafından desteklendiği ortaya çıkmış oluyor.
Samsung Galaxy S22 Serisi Beklediğimizden Daha Pahalı Olabilir!
Paylaşılan detaylar Samsung Galaxy S22 Ultra hariç, Samsung Galaxy S22 serisinin Galaxy S21 serisinden çok farklı olmayacağını gösteriyor, bu nedenle fiyatlandırmanın da benzer olacağı düşüncesindeydik ancak gelen son sızıntı, her model için daha yüksek fiyatlandırmanın söz konusu olduğunu belirtiyor.
Türkiye’nin de bu ülke grubunda bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. ABD, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde ise Galaxy S22 serisinin üyeleri ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle gelecek.
Netflix’in yeni güncellemeyle destekleyeceği yeni cihazlar ve işlemciler şu şekilde;
HD desteği eklenen modeller:
- Nokia G11
- Nokia G21
- Nokia G300
- Nokia X100
Desteklenen yeni işlemciler:
- Samsung Exynos 2100
- Samsung Exynos 2200
- Unisoc T606
- Unisoc T610
- Unisoc T612
- Unisoc T616
- Unisoc T618
YORUMLAR