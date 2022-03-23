Galaxy S22 Ultra, Ağır Çekim Kayıtlarda S22 ve S22 Plus'ın Gerisinde Kalıyor

Samsung Galaxy S22 Ultra, S22 serisindeki en pahalı ve özellikli telefon ve S Pen yuvası, etkileyici yakınlaştırma özelliklerine sahip çift telefoto lensler ve sağlam piliyle kullanıcıya ideal bir işlevsellik sunuyor.

Ancak Samsung'un web sitesinde S22 ve S22 Plus'ın 960fps süper ağır çekim video kaydı sunduğunu ama Ultra modelinde bu özelliğin bulunmadığı fark edildi. Samsung'un bu konudaki sorumluluk reddini aşağıdan okuyabilirsiniz.

"Galaxy S22 ve S22 Plus'ta, kullanıcılar yaklaşık 16 saniyelik oynatma ile 960 fps'de çekilen yaklaşık 0,5 saniyelik videoları kaydedebilir. Galaxy S22 Ultra'da ise kullanıcılar 480 fps'te çekilen videonun yaklaşık 1 saniyesini kaydedebilir ve videoyu yaklaşık 32 saniyelik oynatma ile dijital olarak 960 fps'ye yükseltebilir."

Galaxy S22 Ultra Ağır Çekim Video Kaydında S22/S22 Plus'a Göre Geride Kalıyor

Başka bir deyişle Galaxy S22 Ultra, 480 fps süper ağır çekimde video kaydı alabiliyor ve 960 fps'e ulaşmak için yazılımının nimetlerini kullanıyor. Bu yaklaşım, S22 Ultra'nın 960 fps kliplerindeki karelerin yarısının tekrarlanan kareler olduğu ve bu da gölgelenmeye ve diğer yapaylıklara yol açabileceği anlamına geliyor. Geçen yılki S21 Ultra'da da 960fps ağır çekim desteği bulunmadığından, Ultra modelinin bu alanda geride kaldığını ilk kez görmüyoruz.

S22 Ultra'nın S21 Ultra ile aynı HM3 ana kamerayı kullandığını ve bu sensörün 960 fps çıkış desteği olmadığını belirtelim. Yine de bu oldukça niş kitleye hitap eden bir özellik. 10X periskop kamera, doğal S Pen desteği ve 5.000 mAh pil gibi özelliklerin, çoğu kullanıcının bu dezavantajı unutması için yeterli olduğuna eminim.

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