Galaxy S23'ün Haziran Güncellemesi Hala Yayınlanmadı: Peki Neden?

Samsung telefonlar genellikle aylık güncellemeleri zamanında alır ancak Galaxy S23 serisi hâlâ Haziran güncellemesini almadı. Doğrudan şirketten alındığı iddia edilen bilgilere göre şirke hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar içeren güçlü bir güncelleme hazırlıyor.

Sızıntının sahibi Ice Universe, Galaxy S23 ailesinin önümüzdeki hafta "süper bir güncelleme" alacağını iddia ediyor. Görünüşe göre güncelleme tek seferde yayınlanmayacak.

Haziran Güncellemesi Birden Fazla Olacak

Ice Universe, güncellemelerin "çok fazla içeriğe" sahip olacağını söylüyor ancak ayrıntılara girmiyor. Daha önceki tahminlerinde ise güncellemenin Galaxy S23 Ultra'nın pil ömrünü iyileştirebileceğini ve genel performansı daha akıcı hâle getirebileceğini öne sürmüştü.

Buna ek olarak güncelleme Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra'nın sahip olduğu hataları da ortadan kaldıracak. Muhtemelen birçok kamera optimizasyonu ve 2023'ün en iyi kameralı telefonlarından biri olan Galaxy S23 Ultra için yeni bir 2x portre modunu da içerecek.

Bu arada Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi üzerinde de çalışıyor ve Galaxy S23 serisi ilk beta sürümünü Temmuz ortasında alabilir. Kararlı sürümün Ekim ayında yayınlanması bekleniyor ve arka plan uygulamalarının daha az sıklıkla sonlandırılması ve daha özelleştirilebilir bir kilit ekranı gibi birçok değişiklik içerecek.