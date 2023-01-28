Galaxy S23'e Özel Snapdragon 8 Gen 2 İşlemciler Geliyor

2023'ün en çok beklenen duyurularından biri de Galaxy S23 ailesinin tanıtılması olarak görülüyor. Şimdiye kadar telefonlar hakkında pek çok detay sızdırıldı. Yeni gelen bilgilere göre Android tarafındaki önemli donanım sağlayıcılardan olan Qualcomm, Samsung Galaxy S23 özel yonga seti üretiyor.

Teknoloji duyumcusu Roland Quandt tarafından sızdrılan bilgiye göre "Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy" olarak tanıtılan yonga setleri, yalnızca Samsung'a özel olacak. İddialara göre yonga setinde klasik seriye kıyasla Samsung'un talep ettiği bazı geliştirmeler bulunuyor.

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Neler Vadediyor?

Snapdragon 8 Gen 2, halihazırda Android tarafındaki en güçlü yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Galaxy S23 serisi ile birlikte sektörün hakimi olduğunu kanıtlamak isteyen Samsung, Snapdragon 8 Gen 2 gibi güçlü bir yonga setinde dahi bazı geliştirmelere ihtiyaç duymuş.

Buna göre özellikle grafik konusunda önemli performans iyileştirmeleri yer alacak. Ayrıca tanıtımlarda farklı bir yonga setinin kullanıldığına ilişkin "For Galaxy" ibaresi düzenli olarak kullanılacak. Bir diğer iddiaya göre ise Qualcomm ile Samsung arasındaki birliktelik, yalnızca Galaxy S23 serisini değil önümüzdeki sene duyurulacak olan S24 serisini de kapsıyor. Bu bilgiler ışığında Samsung'un amiral gemisi serisinde kendi yonga setlerini kullanmaktan bir süreliğine vazgeçtiğini söylemek mümkün.

Samsung Galaxy S23 ailesi, 1 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğiyle birlikte görücü karşısına çıkacak. Etkinlik, Samsung'un YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek.