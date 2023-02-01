Galaxy S23 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Bugün gerçekleştirilen Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S23 serisi telefonlar tanıtıldı.
2023'ün beklenen etkinlikleri arasında yer alan Galaxy Unpacked, 1 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Uzun süredir bir sır gibi tutulan Galaxy S23 ailesi telefonlarının özellikleri ve fiyatı belli oldu. Etkinlikte aynı zamanda yeni nesil Galaxy Book da tanıtıldı.
Galaxy S23 Ultra Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6.8 inç QHD+ Edge 120 Hz Ekran
- Arka Kamera: 200 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto(3x optik yakınlaştırma) + 10 MP telefoto (10x optik yakınlaştırma)
- Ön Kamera: 12 MP selfie kamerası
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
- Batarya: 5000 mAh + 45W hızlı şarj desteği
- Bellek ve Depolama: 12 GB RAM + 1 TB depolama / 12 GB RAM + 512 GB depolama / 12 GB RAM + 256 GB depolama / 8 GB RAM + 256 GB depolama
- İşletim Sistemi: Android 13
- Bağlantı: 5G, WiFi 6E
- Fiyat: 48.999 TL
Galaxy Note serisinin yerine geçen bir cihaz olarak gördüğümüz Ultra serisi, Samsung'un en güçlü ürünleri olarak öne çıkıyor. Samsung, Galaxy S23 Ultra'ya öylesine güveniyor ki Unpacked etkinliğinde ünlü yönetmen Ridley Scott tarafından tamamen Galaxy S23 Ultra kullanılarak çekilen bir kısa film gösterildi.
Dört kamerayla birlikte gelen cihaz, karanlık ve ışık arasındaki farkları başarılı bir şekilde yakalayabilmesi sayesinde ünlü yönetmenden büyük övgü aldı. 200 MP kamera ile artık çok daha kaliteli 8K videolar çekmek mümkün hale geldi.
Galaxy S23 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6.1 inç FHD+ 120 Hz ekran
- Arka Kamera: 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto(3x optik yakınlaştırma)
- Ön Kamera: 12 MP selfie kamerası
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
- Batarya: 3900 mAh + 25W hızlı şarj desteği
- Bellek ve Depolama: 8 GB RAM + 512 GB depolama / 8 GB RAM + 256 GB depolama / 8 GB RAM + 128 GB depolama
- İşletim Sistemi: Android 13
- Bağlantı: 5G, WiFi 6E
- Fiyat: 25.999 TL
Galaxy S23+ Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6.6 inç FHD+ 120 Hz Ekran
- Arka Kamera: 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto(3x optik yakınlaştırma)
- Ön Kamera: 12 MP selfie kamerası
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
- Batarya: 4700 mAh + 45W hızlı şarj desteği
- Bellek ve Depolama: 8 GB RAM + 512 GB depolama / 8 GB RAM + 256 GB depolama
- İşletim Sistemi: Android 13
- Bağlantı: 5G, WiFi 6E
- Fiyat: 32.999 TL
Galaxy ile Yenile Kampanyası
Galaxy S23 ailesiyle duyurulan bir diğer yenilik de Galaxy ile Yenile kampanyası oldu. Bu kampanyayla birlikte eski Samsung cihazlarınızı teslim ederek büyük oranda indirimler alabiliyorsunuz. Örneğin Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB tam çalışabilir bir modele sahipseniz 25 bin TL'ye kadar indirim almanız mümkün.
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