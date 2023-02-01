Galaxy S23 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

2023'ün beklenen etkinlikleri arasında yer alan Galaxy Unpacked, 1 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Uzun süredir bir sır gibi tutulan Galaxy S23 ailesi telefonlarının özellikleri ve fiyatı belli oldu. Etkinlikte aynı zamanda yeni nesil Galaxy Book da tanıtıldı.

Galaxy S23 Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6.8 inç QHD+ Edge 120 Hz Ekran

6.8 inç QHD+ Edge 120 Hz Ekran Arka Kamera: 200 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto(3x optik yakınlaştırma) + 10 MP telefoto (10x optik yakınlaştırma)

200 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto(3x optik yakınlaştırma) + 10 MP telefoto (10x optik yakınlaştırma) Ön Kamera: 12 MP selfie kamerası

12 MP selfie kamerası İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy

Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Batarya: 5000 mAh + 45W hızlı şarj desteği

5000 mAh + 45W hızlı şarj desteği Bellek ve Depolama: 12 GB RAM + 1 TB depolama / 12 GB RAM + 512 GB depolama / 12 GB RAM + 256 GB depolama / 8 GB RAM + 256 GB depolama

12 GB RAM + 1 TB depolama / 12 GB RAM + 512 GB depolama / 12 GB RAM + 256 GB depolama / 8 GB RAM + 256 GB depolama İşletim Sistemi: Android 13

Android 13 Bağlantı: 5G, WiFi 6E

5G, WiFi 6E Fiyat: 48.999 TL

Galaxy Note serisinin yerine geçen bir cihaz olarak gördüğümüz Ultra serisi, Samsung'un en güçlü ürünleri olarak öne çıkıyor. Samsung, Galaxy S23 Ultra'ya öylesine güveniyor ki Unpacked etkinliğinde ünlü yönetmen Ridley Scott tarafından tamamen Galaxy S23 Ultra kullanılarak çekilen bir kısa film gösterildi.

Dört kamerayla birlikte gelen cihaz, karanlık ve ışık arasındaki farkları başarılı bir şekilde yakalayabilmesi sayesinde ünlü yönetmenden büyük övgü aldı. 200 MP kamera ile artık çok daha kaliteli 8K videolar çekmek mümkün hale geldi.

Galaxy S23 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6.1 inç FHD+ 120 Hz ekran

6.1 inç FHD+ 120 Hz ekran Arka Kamera: 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto(3x optik yakınlaştırma)

50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto(3x optik yakınlaştırma) Ön Kamera: 12 MP selfie kamerası

12 MP selfie kamerası İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy

Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Batarya: 3900 mAh + 25W hızlı şarj desteği

3900 mAh + 25W hızlı şarj desteği Bellek ve Depolama: 8 GB RAM + 512 GB depolama / 8 GB RAM + 256 GB depolama / 8 GB RAM + 128 GB depolama

8 GB RAM + 512 GB depolama / 8 GB RAM + 256 GB depolama / 8 GB RAM + 128 GB depolama İşletim Sistemi: Android 13

Android 13 Bağlantı: 5G, WiFi 6E

5G, WiFi 6E Fiyat: 25.999 TL

Galaxy S23+ Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6.6 inç FHD+ 120 Hz Ekran

6.6 inç FHD+ 120 Hz Ekran Arka Kamera: 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto(3x optik yakınlaştırma)

50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto(3x optik yakınlaştırma) Ön Kamera: 12 MP selfie kamerası

12 MP selfie kamerası İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy

Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Batarya: 4700 mAh + 45W hızlı şarj desteği

4700 mAh + 45W hızlı şarj desteği Bellek ve Depolama: 8 GB RAM + 512 GB depolama / 8 GB RAM + 256 GB depolama

8 GB RAM + 512 GB depolama / 8 GB RAM + 256 GB depolama İşletim Sistemi: Android 13

Android 13 Bağlantı: 5G, WiFi 6E

5G, WiFi 6E Fiyat: 32.999 TL

Galaxy ile Yenile Kampanyası

Galaxy S23 ailesiyle duyurulan bir diğer yenilik de Galaxy ile Yenile kampanyası oldu. Bu kampanyayla birlikte eski Samsung cihazlarınızı teslim ederek büyük oranda indirimler alabiliyorsunuz. Örneğin Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB tam çalışabilir bir modele sahipseniz 25 bin TL'ye kadar indirim almanız mümkün.