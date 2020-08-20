Galaxy S30 Ultra, Galaxy S20 Ultra'nın Problemlerine Odaklanacak

Samsung tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan Galaxy S20 Ultra temelde iyi bir telefon olsa da yüksek fiyat etiketine yakışmayan bir kamera ile birlikte geliyor. Bununla birlikte yeni bir sızıntıya göre Galaxy S30 Ultra, alacağı kamera yükseltmesi ile birlikte bu sorunu ele alabilir.

Samsung Galaxy S30 Ultra Kamerası Nasıl Olacak?

Ice Universe tarafından paylaşılan yeni bir sızıntıya göre Galaxy S30 Ultra'da 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunacak. Bu, Galaxy S20 Ultra'daki ile aynı gibi gözükebilir ancak bazı farklar var. Galaxy S20 Ultra'daki ISOCELL Bright HM1 sensörü yeni modelde ISOCELL Bright HM2 ile değiştirilecek gibi gözüküyor.

Bu sensörün neleri değiştireceğini henüz bilmiyor olsak da Galaxy S20 Ultra'da yaşanan otomatik odaklama ve aşırı pozlama sorunlarına parmak basmasını bekliyoruz. Ayrıca bu sensörle birlikte yeni modelin Galaxy Note 20 Ultra'dan dahi daha iyi bir performans sunmasını bekleyebiliriz.

Galaxy S30 serisinin Şubat 2021 döneminde tanıtılmasını beklediğimiz için önümüzdeki birkaç ay daha belirsizliklerle geçecek gibi gözüküyor. Ancak lansman öncesinde daha çok sızıntı ve söylenti ile karşılaşmamız muhtemel. Peki siz Galaxy S30'dan neler bekliyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.