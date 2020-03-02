Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 için Kritik Android 10 Açıklaması!

Samsung yaptığı açıklama ile birlikte Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 modellerinin yeni işletim sistemine kavuşup kavuşamayacağını ortaya koydu.

Android 10 Gelecek mi?

Yine Samsung ve yine belirsizlikler dünyası.

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan iddialar, kullanıcıların müşteri temsilcileri ile yaptığı görüşmeler sonrası alınan cevaplar ve daha nice detay Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 modellerinin Android 10 işletim sistemine kavuşacağını işaret ediyordu. Bunlar umut verici şeyler olabilir, ne yazık ki doğru değiller.

Samsung tarafından yapılan resmi açıklama dahilinde Galaxy S8 ve Galaxy Note 8, Android 10 güncellemesini almayacak modeller arasına yerleşti.

Aslında bu pek şaşırtıcı bir durum sayılmaz. Geçmiş tecrübelerden de bildiğimiz kadarıyla Samsung, amiral segmenti cihazları için iki ana güncelleme desteği sunuyor. Her iki model de Android 7.0 (Nougat) ile piyasaya çıktı ve ondan sonra Android 8.0 (Oreo) ve Android 9 (Pie) güncellemelerini aldı. Yani zaten güncelleme penceresinin dışında kalmışlardı.

Tabii burada işin ayarını kaçıran taraf ağırlıklı olarak yanlış bilgi veren müşteri temsilcileri oldu.

Diğer taraftan olumlu bakmak gerekirse her iki modelin de bir süre daha güvenlik güncellemesi alması beklenebilir. Yine de her iki cihazın da yaşını hatırlamamız gerekiyor.

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