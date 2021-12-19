Samsung Galaxy S8 Serisi İçin Yeni Güncelleme Yayımlandı

Samsung Galaxy S8 serisi, yeni güncelleme ile kullanıcıları şaşırttı. 5 yıl önce çıkışını gerçekleştiren akıllı telefon serisi, bu yılın başlarında yazılım destek listesinden kaldırılmış olsa da güncelleme aldı. Yayımlanan güncellemeye ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy S8 Serisi Yeni Güncelleme ile Neler Sunuyor?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2021 yılını başlarında Galaxy S8 ve Galaxy S8+ isimli modelleri yazılım destek listesinden kaldırmıştı. Bu, söz konusu cihazların bir daha güncelleme almayacağı anlamına geliyordu.

SamMobile'daki habere göre teknoloji devi, Galaxy S8 serisi için bir güncelleme yayımladı. G95xFXXUCDUK1 isimli güncelleme, Fransa'da yer alan kullanıcılar için çıktı fakat önümüzdeki birkaç gün içerisinde daha fazla ülkede indirmeye sunulacaktır.

Samsung tarafından yayımlanan güncelleme, gizlilik ve güvenlik tarafında yer alan bazı açıkları kapatıyor. Bu sebepten ötürü söz konusu güvenlik güncellemesinin vakit kaybedilmeden indirilmesi ve yüklenmesi oldukça önemlidir.

Güncelleme bildirimi almayan kullanıcıların söz konusu güvenlik güncellemesini gerçekleştirmesi için ilk olarak ayarlar sayfasını açması gerekiyor. Kullanıcıların daha sonra yazılım güncellemesinin yer aldığı sayfayı görüntülemesi ve hemen ardından "İndir ve yükle" butonuna dokunması gerekiyor.

2017 yılının başlarında piyasaya sürülen Galaxy S8 ve Galaxy S8+ isimli akıllı telefon modelleri Android 7.0 Nougat ile birlikte gelmişti. Söz konusu cihazlar, 2018 yılında Android 8.0 güncellemesini, 2019 yılında ise Android 9 Pie tabanlı One UI güncellemesini almıştı.

Samsung Galaxy S8 Özellikleri

Ekran: 5,8 inç, Super AMOLED, HDR10

Çözünürlük: 1440 x 2960 piksel

İşlemci: Exynos 8895

GPU: Mali-G71 MP20

RAM: 4 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB

Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 3000 mAh, 15W hızlı şarj

5,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 1960 piksel çözünürlük ve HDR10 sunuyor. Super AMOLED ekrana sahip olan telefon 148,9 mm x 68,1 mm x 8 mm boyutlarında.

Samsung Galaxy S8 modelinnin arka yüzeyinde 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. Gücünü Exynos 8895 işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı mevcut.

Galaxy S8 serisi için çıkan yeni güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.