Galaxy S9'da Ölü Bölge Sorunu Baş Gösterdi

Geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanına Galaxy S9 ve Galaxy S9+ göndermeye başlayan Samsung’a kötü haberler geldi. Yeni modele geçiş yapan kullanıcılar Galaxy S9 ölü bölge sorunundan şikayet etmeye başladılar.

Gönderilen ilk parti Galaxy S9’lardan satın alan kullanıcılardan bir kısmı, ekranın çeşitli yerlerinde rastgele oluşan ölü bölgeler olduğunu söylediler. Ölü bölgelerin herhangi bir dokunmaya tepki vermediğini aktaran Galaxy S9 sahipleri, sorunun genellikle ekranın en üstü ya da altında meydana geldiğini belirttiler.

Konuyla ilgili araştırma yapan PiunikaWeb isimli internet sitesi, yaşanan ölü bölge sorunun ekrandan ziyade donanımdan kaynaklandığının altını çizerken, çözümün yazılım güncellemesinde değil; telefon değişiminde olduğunu açıkladı. Ölü bölge sorunuyla ilgili internet üzerinde birçok şikayet yer alırken, aynı problemin bütün Galaxy S9’larda yer alıp almadığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ölü bölge sorunu yaşayan kullanıcılardan bir tanesi Samsung ile olan iletişimini anlattığı yazısında, Samsung'un konuyu dikkate aldığını ve telefon değişii yapmak için hemen harekete geçtiğini söyledi.

Ekranda yer alan tepkisiz bölgelerin yanı sıra bazı telefonların dokunmalara çok geç cevap verdiğine dair haberlerin de yapıldığı görülürken, Samsung’un sorunu araştırmaya başladığı ve genele yayılan bir problem tespit etmesi halinde hızlı bir değişim programı başlatacağı yazılanlar arasında kendisine yer buldu.