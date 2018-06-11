Galaxy S9 ve S9 + Nisan Ayının En Çok Satan Telefonları Oldu

Samsung’un geçtiğimiz Şubat ayında tanıttığı yeni amiral gemisi Galaxy S9 + Nisan ayında dünyanın en çok satan akıllı telefonu oldu. Listenin ikinci sırasında küçük kardeş Galaxy S9 yer alırken, üçüncülük koltuğunda ise Apple’ın 10. yıl özel modeli iPhone X oturuyor.

2018’in en iyi akıllı telefonları arasında yer alan Galaxy S9 serisi, özellikleriyle kullanıcıları etkilemeyi başardı. Counterpoint Research 'ten alınan verilere göre, Samsung Galaxy S9 + Nisan ayında dünyanın en çok satılan akıllı telefonu olmayı başardı. Listenin ikinci sırada ise Galaxy S9'u görüyoruz.

Galaxy S9 serisinin listede ilk sıralarda yer almasında, Asya Pasifik ve Kuzey Amerika pazarlarındaki yüksek satış rakamları etkili oldu. Raporda, ilk iki sırayı alan Galaxy S9 ve S9 +'ın Nisan ayında dünyadaki akıllı telefon satışlarının yüzde 2,6'sını oluşturduğu belirtiliyor. iPhone X ve iPhone 8 Plus ise yüzde 2,3 pazar payı yakaladı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Redmi 5A ve Redmi 5 Plus / Note 5, sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 1,4 pazar paylarıyla en çok satanlar listesine girdi. Xiaomi'nin performansını etkileyici kılan şey, Samsung ve Apple'ın aksine, şirketin şu anda yalnızca birkaç pazarda faaliyet göstermesi. Şirket buna rağmen küresel satış listelerinde hala önemli bir konumda yer alıyor ve pazar payını her geçen yıl artırıyor.

Öte yandan, mevcut amiral gemileri dışında listedeki tek Samsung cihazı geçen sene piyasaya çıkan Galaxy S8 oldu.Cihaz sayısı itibarıyla listeye hakim olan Apple ise tam beş iPhone modeli ile en çok satanlar listesine girerek, bu sene de ağırlığını koymayı başardı.