Galaxy SmartTag ile Tüylü Dostlarınızı Kaybetme Korkusuna Son!

Samsung’un önemli şeyleri kaybetmemek veya izlemek için sunduğu Galaxy SmartTag ile tüylü dostlarınızı, ev, araba anahtarı gibi önemli eşyalarınızı, otoparkta park ettiğiniz aracınızı, kargonuzu hatta uçak yolculuklarınızda valizinizi dahi bulmak şimdi daha kolay. İşte Galaxy SmartTag hakkında merak edilen detaylar!

Galaxy SmartTag Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Bluetooth Düşük Enerji (BLE), geniş paylaşım ağı (UWB), artırılmış gerçeklik (AR) gibi teknolojileri destekleyen SmartTag ve SmartTag Plus, aynı zamanda takip etmek istediğiniz evcil hayvanınız ya da önemli eşyanızın nerede olduğunu ve etrafını görüntüleyebiliyor, dilediğinizde sizi oraya yönlendiriyor. Çoğu zaman hayatımızdaki önemli nesnelerin yerini unutabiliyor ya da kaybedebiliyoruz. Aynı şekilde çok sevdiğimiz evcil hayvanlarımız da bazı durumlarda yanımızdan ayrılıp endişeli durumlar yaşanmasına sebebiyet verebiliyor.

İşte Samsung’un bu ve bunun gibi benzeri durumları düşünerek tasarladığı Galaxy SmartTag, adeta hayat kurtaran özellikleriyle hem tüylü dostlarımızın güvencesi oluyor hem de önemli eşyalarımızın hiçbir zaman kaybolmamasını sağlıyor. Hem Bluetooth Düşük Enerji (BLE) hem de geniş paylaşım ağı (UWB) teknolojisiyle donatılan Galaxy SmartTag sayesinde, sadece eşyalarınızın değil can dostlarınız evcil hayvanlarınızın da konumunu çok daha doğru bir biçimde tespit etmek mümkün oluyor.

Galaxy SmartTag, kullandığı artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle, akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak kaybolan eşyalarınız ya da tüylü arkadaşlarınızın bulunduğu yeri görüntülemenizi de sağlıyor. SmartThings uygulaması üzerinden SmartThings Find hizmetini kullananlar, akıllı telefonları veya tabletleri ile kaybolan evcil hayvanlarını veya eşyalarını bulabiliyor. SmartThings Find hizmetine cihazınızın kaybolduğunu bildirdiğinizde, yakında bulunan herhangi bir etkinleştirilmiş Galaxy cihazı SmartThings sunucusuna konumu bildiriyor ve siz de bunun üzerine bildirim alıyorsunuz.

Hiçbir şekilde SIM kart ihtiyacı duymayan ve her ay sabit ödeme gibi harcamaları olmayan Galaxy SmartTag, SIM kart takılmadığı için GSM şebekesi ile etkileşimde bulunmuyor. Bluetooth bağlantısının yanı sıra artırılmış gerçeklik (AR), geniş paylaşım ağı (UWB) gibi teknolojileri kullanması nedeniyle takip saatlerine göre daha az radyasyon yayıyor. Takip cihazları sürekli elektrik ihtiyacı duyduğu için şarj veya montaj gibi işlemler gerektirirken, Galaxy SmartTag ise tek pil ile aylarca kullanım süresi sunuyor.

Galaxy SmartTag cihazını, evcil hayvanınızı rahatsız etmeyecek şekilde tasmasına takmanız durumunda, tüylü dostunuz kaybolduğunda SmartThings Find hizmetiyle konumu kolayca ve doğru bir şekilde tespit etmenizi sağlıyor. Ayrıca, UWB destekli akıllı telefonlarda bulunan ‘AR Finder’, kullanıcı dostu arayüzüyle size rehberlik ederek Galaxy SmartTag takılı tüylü dostunuzun sizden ne kadar uzakta olduğunu gösteriyor ve sizi onun yanına doğru yönlendiriyor. Üstelik Galaxy SmartTag’e yaklaştığınızda sesli uyarı da alabiliyorsunuz.

Galaxy SmartTag’de kullanılan BLE teknolojisi ve Galaxy cihaz ağının gücü sayesinde Galaxy SmartTag, SmartThings Find’ın güçlü konumlandırma kapasitesini daha da artırıyor, sizden çok uzakta olsa dahi evcil hayvanınızı harita üzerinde tespit edebilmenizi sağlıyor. Galaxy SmartTag teknolojisi şimdi 349.00 TL fiyat etiketinden Türkiye'de satışta. Siyah ve Yulaf renk seçenekleri arasından tarzınıza göre dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

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