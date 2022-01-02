Galaxy Store Uygulama Yükleme Sırasında Bu Zararlı Uygulamaya Dikkat!

Galaxy Store uygulama yükleme işleminden önce Max Weinbach'in keşfettiği kötü amaçlı yazılım ve onun gibi daha birçok zararlı yazılıma karşı dikkatli olmanızda fayda var. Weinbach tarafından keşfedilen zararlı uygulama, güvenlik açısından büyük risk oluşturuyor.

Bu uygulama şu anda cihazınızda olabilir ya da daha da kötüsü, uygulamayı indirmek üzere olabilirsiniz. Bu nedenle internete hangi cihazdan bağlanırsanız bağlanın, hangi yazılımı kullanırsanız kullanın, siber dolandırıcılıklara karşı her zaman dikkatli olmanız gerekir.

Dolandırıcılar, kurbanları çoğunlukla kimlik avı e-postalar, kötü amaçlı kod içeren uygulamalar kullanarak hedef alır. Neyse ki dikkatten ödün vermezseniz bu tür dolandırıcılıklardan uzak durabilirsiniz.

Elbette ki bazı zararlı uygulamalardan kaçmak daha zor olabilir. Örneğin Samsung'n Galaxy Store'unda keşfedilen bir kötü amaçlı yazılım, Android işletim sistemli telefonunuzda kötü amaçlı kod çalıştırılmasına neden olabilir. Hatta uygulama şu anda akıllı telefonunuzda mevcut bile olabilir.

Android Police'ten Max Weinbach tarafından keşfedilen uygulamanın ismi Movie App. Google'ın Play Protect uyarısı sayesinde zararlı olduğu tespit edilen uygulama, Showbox kopyası bir uygulama. Showbox'ı bilmeyenler için uygulama bir süre önce dünya çapında yasaklandı. Nedeni ise oldukça maliyetli yapımları yasa dışı bir şekilde yaymasıydı.

Bu yasaklanmanın ardından uygulamanın kopyaları ortaya çıktı. Movie App de bunlardan biri. Söz konusu uygulamaları indirmenin ne kadar tehlikeli olduğu, arama kayıtlarına, kişilere ve telefona erişim de dahil olmak üzere bir sürü izin istemesinden anlaşılıyor.

Weinbach'e göre bu uygulama gibi daha birçok uygulama var ancak kötü amaçlı yazılımlar çok fazla ses getirmeye başlayınca Samsung tarafında bir hareketlilik yaşanmaya başlamış gibi görünüyor. Başka bir deyişle tehlikeye son vermek için uygulama mağazasında şu an dip köşe temizlik yapıldığı söylenebilir.

Galaxy Store Uygulama Yükleme Sırasında Nasıl Güvende Kalınır?