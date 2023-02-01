Samsung Galaxy S23'ün Tanıtılacağı Galaxy Unpacked Etkinliği Nasıl İzlenir?

Teknoloji devi Samsung, bu yıl yüz yüze etkinliklere geri dönüyor ve her yıl düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğini bu yıl San Francisco'da düzenliyor. Şirket etkinliği canlı olarak da yayınlayacak, böylelikle tüm tanıtımları evinizin, ofisinizin ya da bulunduğunuz her yerin rahatlığında izleyebileceksiniz.

Galaxy Unpacked Etkinliğinde Galaxy S23 Serisini Görecek Miyiz?

Unpacked etkinliğinde neler olacağına gelirsek, Galaxy S23 ailesinin resmî tanıtımı bugün gerçekleştirilecek. Samsung cihazı açıkça adlandırmasa da şirketin rezervasyon sayfası bunu doğruluyor gibi görünüyor.

Galaxy S23 serisi hakkında bildiklerimize dayanarak, global dolar fiyatının yaklaşık olarak aynı kalacağını, tüm modellerin muhtemelen bir Snapdragon 8 Gen 2 işlemci içereceğini ve birçok artan iyileştirmelere sahip olacağını söyleyebiliriz.

Galaxy Unpacked Etkinliğinde Başka Neler Tanıtılacak?

Samsung'un Unpacked etkinliği için başka neler yapabileceğini tahmin etmek zor ancak rezervasyon sayfası bir ipucu veriyor gibi görünüyor. Bir telefonu ön sipariş etme seçeneğinin yanı sıra, bir Galaxy Book'u ön sipariş etme seçeneği de var. Samsung'un sunum sırasında yeni bir Galaxy Book duyurmayı planlıyor olması da mümkün.

Galaxy Unpacked Etkinliği Ne Zaman?

Ne zaman izleyeceğinizi merak ediyorsanız Galaxy Unpacked etkinliği Türkiye saati ile bu akşam 21:00'de başlayacak.

Galaxy Unpacked Etkinliği Nasıl İzlenir?

Samsung'un yeni ürünlerini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğini bu akşam saat 21:00'de aşağıdaki canlı yayın üzerinden seyredebilirsiniz.