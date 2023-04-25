Samsung'un Galaxy Unpacked Etkinliği Bu Yıl Daha Erken Gerçekleşebilir

Samsung her Ağustos ayında en yeni cihazlarını tanıtmak için yılın ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini düzenliyor. Genellikle yeni telefonlardan akıllı saatlere kadar her şeyin gündemde olduğu büyük bir etkinlik gerçekleşiyor. Bu yıl ise Unpacked etkinliği düşündüğümüzden biraz daha erken gelebilir gibi görünüyor.

2022'de ikinci Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 10 Ağustos'ta düzenlenmişti. Bu etkinliğin odak noktası, Samsung'un 2021'de duyurduğu Z Fold 3'ün devamı niteliğindeki Galaxy Z Fold 4 olmuştu. Şirket ayrıca Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Watch 5'in yanı sıra Galaxy Buds 2'yi de tanıtmıştı.

Söylentilere göre şirket bu yıl büyük etkinlik için Ağustos yerine Temmuz ayını hedefliyor. SamMobile'a göre Samsung etkinliği, Ağustos yerine Temmuz ayının son haftasında, özellikle de 25-27 Temmuz tarihleri arasında yapmayı düşünüyor.

Samsung Yeni Galaxy Unpacked Etkinliğinde Neler Gösterecek?

Etkinlikte görmeyi beklediğimiz ürünler arasında Z Flip 5, Z Fold 5 ve Watch 6'nın yer alacağı söyleniyor.

Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'in her ikisinin de Samsung'un One UI yazılımının güncellenmiş bir sürümünü çalıştırması bekleniyor. Mevcut söylentilere göre Galaxy Z Fold 5, güncellenmiş bir menteşe ile Fold 4'e benzer bir tasarıma sahip olacak. Çoğu telefon güncellemesinde olduğu gibi, selefinden hem daha hafif hem de daha ince olmasının yanı sıra daha hızlı bir işlemci ve güncellenmiş bir kamera ile gelmesi bekleniyor.

Galaxy Z Flip 5'ten teknik özellikler açısından neler bekleyebileceğimize dair çok fazla şey duymadık ancak cihazın daha büyük bir ana dış ekrana ve saati ve diğer simgeleri gösterecek ek bir ikinci harici ekrana sahip olacağı söyleniyor. Galaxy Watch 6 ise daha büyük bir ekranın yanı sıra daha hızlı bir işlemciye sahip olabilir.

Elbette, tüm bu bilgiler şu anda sadece söylentiden ibaret, bu nedenle Galaxy Unpacked etkinliği gerçekleşmeden önce işler değişebilir.