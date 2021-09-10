Galaxy Watch 4 Dokunmatik Bezel Sorunu için Güncelleme Yayınlandı

Kısa bir süre önce tanıtılan ve ülkemizde de ön siparişe sunulan Galaxy Watch 4 ailesi, iki farklı modelden oluşuyor. Galaxy Watch 4 Classic standart fiziksel bezel ile gelirken, Galaxy Watch 4 tıpkı Active modellerinde olduğu gibi dokunmatik bezel ile kutudan çıkıyor. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcının dokunmatik bezelde sorun yaşadığını raporlamasının ardından, söz konusu sorun için bir güncelleme yayınlandı.

Galaxy Watch 4 Dokunmatik Bezel Sorunu Nedir?

Galaxy Watch 4 henüz ülkemizde tam anlamı ile satışa sunulmamış olsa da, yurt dışındaki pek çok ülkede halihazırda satın alabiliyorsunuz. O zamandan bu yana kullanıcıların önemli bir kısmı, Galaxy Watch 4 modelinde yer alan dokunmatik bezelin genellikle tepkisiz kaldığından bahsetti.

Yani kaydırma işlevi yerine getirilmiyordu ve kullanıcılar dokunmatik ekranı kullanmak zorunda kalıyordu. Temel olarak baktığımızda dokunmatik bezel çok pratik bir çözüm gibi gözükmüyor olsa da, alıştıktan sonra gerçekten de pratik bir işleve sahip olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bu nedenle yaşanan sorunun deneyimi doğrudan etkilediğini söyleyebilirim.

Neyse ki Samsung, bu hatanın da yer aldığı birkaç hatanın düzeltilmesi için bir güncelleme yayınlandığını duyurdu. Güncelleme önümüzdeki birkaç gün içerisinde tüm kullanıcılar için yayında olacak ancak bölgesel dağıtım politikası gereği cihazınıza ulaşması daha uzun sürebilir. Neyse ki ülkemizdeki satışlar tam anlamı ile başlayıncaya dek sorunun ortadan kalkmış olacağını söyleyebiliriz.

Galaxy Watch 3 modelinin yerini alan Galaxy Watch 4 Classic ve Galaxy Watch Active 2 modelinin yerini alan Galaxy Watch 4, kısa bir süre içerisinde ülkemizde satışa sunulacak. Her iki model de teknik özellikler açısından birbirlerine çok benziyorlar ancak tasarım açısından bazı önemli farklara sahipler.

Her iki model arasındaki farklılıklar hem çerçeve yapısına (fiziksel bezel ve dokunmatik bezel) hem de boyut farklarına dayanıyor. Boyut farklarından ötürü tabii ki ekran boyutları ve batarya kapasiteleri de daha farklı bir şekilde yapılandırılmış oluyor.

Galaxy Watch 4 modeli 40mm için 2.199 TL, 44mm için 2.399 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip. Galaxy Watch 4 Classic ise 42mm için 2.799 TL, 46mm için 2.999 TL tavsiye edilen satış fiyatları ile kutudan çıkıyor. Fiyat açısından her iki modelin de selefleri ile çok büyük farklılıklara sahip olmadıklarını görüyoruz.