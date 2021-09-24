Galaxy Watch 4 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu

Samsung tarafından kısa bir süre önce tanıtılan ve bir süredir ön sipariş aşamasında yer alan Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic, ülkemizde resmi olarak satışa sunuldu. Wear OS ile yenilenmiş bir deneyim vaat eden yeni modeller, rekabetçi fiyat etiketleri ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic Türkiye'de Satışa Sunuldu

Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic, tasarım ve bazı ayrıntılar haricinde neredeyse birebir teknik özelliklere sahipler. Örneğin her iki modelde de elektrokardiyogram, kandaki oksijen sensörü ve BioActive sensör desteği yer alıyor ancak modeller tasarım ve boyut açısından birbirinden ayrılıyor.

Daha sportif bir tasarıma sahip olan Galaxy Watch 4 modelinin 40mm varyantı 2.199 TL, 44mm varyantı ise 2.399 TL fiyat etiketine sahip. Daha ağır bir duruşa sahip olan Galaxy Watch 4 Classic modelinin 42mm varyantı 2.799 TL, 46mm varyantı ise 2.999 TL fiyat etiketine sahip.

Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch serisinin gündelik kullanıma uygun şık akıllı saatlerinden en yenisi olarak öne çıkıyor. Fiziksel bezeli ve büyüyen boyutları ile daha geniş bir kullanım alanı vaat eden modelde, önceki modele nazaran ciddi sensör iyileştirmeleri yer alıyor.

Galaxy Watch 4 ise bir anlamda Galaxy Watch Active 2 modelinin devamı niteliğinde ve fiziksel bezel yerine dokunmatik bezel ile birlikte geliyor. Bu modelin biraz daha genç bir duruşa sahip olduğunu ve tam anlamı ile sporculara hitap ettiğini söyleyebiliriz.

Ayrıca her iki model de artık Google'ın Wear OS desteği ile birlikte geliyor. Google bu alanda rakiplerinden biraz daha geride kalmış olsa da, Samsung ile yaptıkları iş birliğinin gelecek için çok daha gelişmiş bir platforma temel attığını söylememiz doğru olacaktır.

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