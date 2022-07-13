Galaxy Watch 5'in Fiyatı Belli Oldu

Galaxy Watch 4'ün piyasaya sürülmesinden sonra bir süredir sessizliğini koruyan Samsung tarafından yeni nesil akıllı saatler hakkında bilgiler gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Watch 5 için açılan destek sayfaları akıllı saatin fiyatını ortaya çıkardı.

Akıllı saat konseptinde değişikliğe giden Samsung, Galaxy Watch 5 serisini üç farklı modelle piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ekstrem spor tutkunları için 45 milimetrelik Galaxy Watch 5 Pro ile birlikte 44 ve 40 milimetre seçeneklerine sahip Galaxy Watch 5'ler yakında raflarda yerini alacak.

Galaxy Watch 5'lerin Fiyatları Cep Yakıyor!

Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni nesil akıllı saatler, LTE'li ve LTE'siz olarak ayrılıyor. Destek sayfalarında yer alan bilgilere göre Galaxy Watch 5 Pro 45mm modelinin fiyatı 490 euro olacak. Bu modelin LTE destekli versiyonu ise 540 euro üzerinden satışa sunulacak. Galaxy Watch 5 44mm normal modeli 350 euro, LTE'li model ise 400 euro olarak fiyatlandırılıyor. 40mm boyutundaki model ise LTE'li 300 euro, LTE'siz 350 euro etiket fiyatına sahip.