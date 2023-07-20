Galaxy Watch 6'nın Teknik Bilgileri Sızdırıldı: Ekran Daha Büyük Olabilir

Samsung’un yakın zamanda piyasaya süreceği Galaxy Watch 6 serisi klasik kol saati anlayışının dışına çıkıyor. Bugün SnoopyTech tarafından yayımlanan bilgilere göre saatin ekranının beklenenden büyük olacağı tahmin ediliyor.

Samsung Teknolojik Üretimlerine Devam Ediyor

Teknoloji sitesinin verilerine göre saat modelinin 1,47 inçlik ekran 480 x 480 çözünürlüğe sahipken 1,2 inçlik ekranı 432 x 432 çözünürlüğe sahip olacak. Modelin Exynos W930 yongasına ek olarak 2 GB RAM kapasitesine de sahip olabileceği konuşuluyor.

Samsung’un Watch 6 modeline safir kristal cam ekran ekleyeceği haberi birçok yerde çıkmıştı. Daha önce Galaxy Watch 6 için birçok kez yazılan bu iddia bugünkü haberle birlikte doğrulanmış oldu.

Medyaya yansıyan görüntülere baktığımızda ise modelin dönen fiziksel bir çerçeveye sahip olabileceği görülüyor. İddiaar üzerinden ilerleyen bu teknolojik çıkmaz yakın zamanda son bulacak.

Samsung’un yeni saat modeli Galaxy Watch 6 ve daha birçok yeni teknolojik cihaz Samsung'un 26 Temmuz'daki Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.

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