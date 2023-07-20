Galaxy Watch 6'nın Teknik Bilgileri Sızdırıldı: Ekran Daha Büyük Olabilir
Samsung'un yeni saat modeli Galaxy Watch 6’nın teknik özellikleri hakkında yeni bilgiler sızdırıldı. İşte detaylar!
Samsung’un yakın zamanda piyasaya süreceği Galaxy Watch 6 serisi klasik kol saati anlayışının dışına çıkıyor. Bugün SnoopyTech tarafından yayımlanan bilgilere göre saatin ekranının beklenenden büyük olacağı tahmin ediliyor.
Samsung Teknolojik Üretimlerine Devam Ediyor
Teknoloji sitesinin verilerine göre saat modelinin 1,47 inçlik ekran 480 x 480 çözünürlüğe sahipken 1,2 inçlik ekranı 432 x 432 çözünürlüğe sahip olacak. Modelin Exynos W930 yongasına ek olarak 2 GB RAM kapasitesine de sahip olabileceği konuşuluyor.
July 18, 2023
Samsung’un Watch 6 modeline safir kristal cam ekran ekleyeceği haberi birçok yerde çıkmıştı. Daha önce Galaxy Watch 6 için birçok kez yazılan bu iddia bugünkü haberle birlikte doğrulanmış oldu.
Medyaya yansıyan görüntülere baktığımızda ise modelin dönen fiziksel bir çerçeveye sahip olabileceği görülüyor. İddiaar üzerinden ilerleyen bu teknolojik çıkmaz yakın zamanda son bulacak.
Samsung’un yeni saat modeli Galaxy Watch 6 ve daha birçok yeni teknolojik cihaz Samsung'un 26 Temmuz'daki Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.
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Samsung Electronics, ViewFinity monitör serisinin son üyesi olan 27 inç ViewFinity S9'u tanıttı. Bu yeni 5K monitör (model adı S90PC), grafik tasarım ve fotoğrafçılık alanındaki profesyonellere hitap eden çığır açan özellikler sunuyor.
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