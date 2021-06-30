Galaxy Z Flip 3 Özellikleri, Fiyatı, Görselleri ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Galaxy Z Flip 3 özellikleri, çıkış tarihi, fiyatı ve görselleri gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bilgiler ve görseller, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni katlanabilir telefonu ile ilgili merak edilen sorulara ışık tuttu.

Galaxy Z Flip 3 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,7 inç, 120Hz yenileme hızı.

İşlemci: Snapdragon 888.

Kamera: Çift arka kamera. Ön tarafta bir kamera yer alacak. Kameralara ilişkin detaylar henüz bilinmiyor.

Batarya: 3.300 mAh. 15 Watt hızlı şarj desteği.

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 128 GB

Fiyatı: 1400 dolar (Yaklaşık 12.181 TL)

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon modeline ilişkin tüm detaylar gün yüzüne çıktı. Galaxy Z Flip 3 olarak isimlendirilen yeni modelin fiyatı, görselleri, teknik özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı.

Giznext tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni modelde 8 adet renk seçeneği yer alacak. Bu renk seçenekleri arasında koyu yeşil, açık menekşe, bej, gri, siyah, pembe, koyu mavi ve beyazın olacağı iddia ediliyor. Görünüşe göre şirket, kullanıcılara geniş bir renk yelpazesi sunmaya hazırlanıyor.

Yeni amiral gemisi telefonun sızdırılan görsellerine baktığımızda çok şık bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Cihazın arka kısmındaki çift kamera modülünün yan tarafında ikinci bir ekran yer alıyor. İkinci ekranda saat ve dinlenilen müzik gibi bilgiler bulunuyor. İkinci ekranın 1,9 inç büyüklüğünde olacağı iddia ediliyor.

Sızdrıılan bilgilere göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan katlanabilir model, 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun ayrıca 25:9 en boy oranına sahip olacağı belirtiliyor. Görsellere baktığımızda telefonun çift arka kamera modülü ile birlikte geleceğini görüyoruz. Kameraların hangi özelliklere sahip olacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan amiral gemisinde 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alacak. USB Type C portuna sahip olan cihazın alt kısmında çift mikrofonun bulunacağı ifade edildi. 3,5 mm kulaklık girişinin yer almacağı tahmin ediliyor.

Galaxy Z Flip 3 Çıkış Tarihi

Paylaşılan bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Z Flip 3'ü 3 Ağustos 2021 tarihinde tanıtacak.