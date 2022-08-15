Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4'ün Pil Ömrü, Galaxy S22 Ultra'dan Daha İyi (Video)

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonlarıyla ilgili en büyük şikayetlerden biri pil ömrü ve şarj hızları olmuştu. Samsung, bu sorunları Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 ile ele aldı. Galaxy Z Flip 4 daha büyük bir pil (3,700 mAh) ve daha hızlı şarj (25W) ile birlikte gelirken, her iki cihaz da güç noktasında daha verimli olan Snapdragon 8 Plus Gen 1'den faydalanıyor.

YouTuber TechDroider'dan yeni bir video, Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4'ün (4.400mAh) pil ömrü testinden geçtiğini gösteriyor. Bu telefonlar, Samsung Galaxy S22 Ultra (5.000 mAh), Apple iPhone 13 Pro Max (4.352 mAh), OnePlus 10 Pro (5.000 mAh) ve Xiaomi 12S Ultra (4.860 mAh) ile karşılaştırılıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4, daha düşük pil kapasitesine rağmen Galaxy S22 Ultra'yı geride bırakıyor.

Testteki Telefonlar Arasında Pil Ömrü En Kötü Telefon: Galaxy S22 Ultra

Telefonların oyun, web'de gezinme ve sosyal medya uygulamalarında dolaşma olarak ele alındığı testte, Galaxy S22 Ultra kaybeden ilk telefon oldu. Tek şarjla 8 saat 56 dakika dayandı ve sıcaklığı 50.4°C civarındaydı. Galaxy Z Flip 4, 9 saat 4 dakika dayandı ve sıcaklığı 42°C idi. Galaxy Z Fold 4, tek şarjla 9 saat 18 dakika dayanmayı başardı. Sıcaklığı ise 39.7°C civarındaydı.

Her iki yeni katlanabilir telefon da Galaxy S22 Ultra'dan daha uzun süre dayanmayı ve daha serin çalışmayı başardı. Bu, yeni Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcinin Snapdragon 8 Gen 1 ile karşılaştırıldığında ne kadar enerji verimine sahip olduğunu gösteriyor. TSMC'nin 4nm işlemi, Samsung Foundry'nin 4nm işleminden çok daha iyi görünüyor.

OnePlus 10 Pro, Galaxy Z Fold 4'ten sadece bir dakika daha uzun süre çalışmayı başardı ancak daha sıcak (45°C) çalıştı. Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyi kullanan Xiaomi 12S Ultra, tek bir şarjla 9 saat 38 dakika dayandı ancak neredeyse OnePlus 10 Pro kadar sıcaktı (44,1°C). iPhone 13 Pro Max, 10 saat 35 dakikalık çalışma süresiyle en iyi pil ömrüne sahipti ancak Galaxy Z Fold 4'ten biraz daha sıcak (40.5°C) çalıştı.