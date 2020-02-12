Galaxy Z Flip'in Beğenilen Özelliği Diğer Markalara da Gelecek!

Samsung dün akşam saatlerinde yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip ile karşımıza çıktı. Google, yeni modelin dikkat çeken özelliğinin diğer markalarda da yer alacağını açıkladı.

Bölünmüş Ekran Özelliği Nedir? Ne İşe Yarar?

Aslında bölünmüş ekran olarak da adlandırabileceğimiz split-screen özelliği, temel olarak katlanabilir telefonlar için geliştirilmiş bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bunu mevcutta bulunan çoklu pencere ile karıştırmamakta fayda var. Google ve Samsung, söz konusu özelliğin geliştirilmesi sürecinde birlikte çalıştı.

Samsung'un Flex Mode olarak adlandırdığı bu özellik çoğu kullanım durumunda üst ekranda içeriği, alt ekranda ise kontrol panelini sunar. Örneğin YouTube'da video izlerken bu modu aktif ederseniz üst yarıda videoyu, alt yarıda ise yorumları görürsünüz.

Google yaptığı açıklama ile birlikte bu modun ilerleyen dönemlerde daha çok üretici için kullanıma sunulacağını duyurdu. Bu form faktör katlanabilir telefonlar için geçerli ve bu tür halen nadir sayılabilir. Ancak teknoloji olgunlaştıkça ve maliyetler ucuzladıkça daha geniş bir ürün yelpazesi görmeye başlayacağız.