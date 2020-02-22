Galaxy Z Flip'in Ön Sipariş Stokları Kısa Sürede Tükendi

Samsung'un yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Flip, ön siparişe çıkarıldıktan hemen sonra stokları tüketti.

Samsung'un yeni konsepti katlanabilir telefon, son dönemde oldukça ilgi topladı. Yapılan lansmanda tüm dünyaya tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip, herkesin ilgisini çekti. Tabii cihazın yüksek özelliklerinin yanı sıra katlanabilir olması, farklılık yaratacağından talebi artırdı.

Hindistan'da kısa süre önce ön siparişe sunulan Galaxy Z Flip, 1530 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahipti. Yani yaklaşık 9300TL'ye satılan bu telefon, şirketin resmi internet sitesinde ön siparişe sunulmuştu. Ancak ön sipariş stokları beklenmedik bir şekilde bitti. Aniden tüm stokları tüketen Galaxy Z Flip, ön sipariş için acele etmeyenlere hayal oldu. Artık biraz daha bekleyecekler.

Ön sipariş veren kullanıcılar cihazlarına 26 Şubat'tan sonra kavuşmaya başlayacak. Hemen arkasından Samsung yeni ön siparişler için de çalışmalar yapacak. Snapdragon 855+ SoC, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile gelen Galaxy Z Flip, 2636x1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.7 inç katlanabilir Dinamik AMOLED ekranı ile oldukça fazla dikkat çekti. Bakalım cihaz ülkemizde ne zaman satılmaya başlanacak.