Galaxy Z Flip Satışları Samsung’un Yüzünü Güldürebilir

Kore medyasına göre Samsung, bu yıl katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’ten yaklaşık 2,5 milyon adet satmayı hedefliyor.

Teknoloji devinin ilk etapta stoklarında 500 bin adet Galaxy Z Flip’i hazır bulunduracağı ve eğer talep gelirse bunu 2 milyon adede kadar arttıracağı söyleniyor.

2019’da Galaxy Fold’a gelen talepten çok daha fazla bir talep alması beklenen Galaxy Z Flip’in 400 bin ila 500 bin adet arasında satacağı tahmin ediliyor.

Kullanıcılar katlanabilir akıllı telefonlara artık yavaş yavaş alışmaya başladığından dolayı, Galaxy Z Flip’in satışları da kendisinden öncekilere göre daha kolay olacaktır. Ayrıca Galaxy Z Flip’in daha uygun fiyatla gelecek olması da satışları arttıracaktır.

Daha Uygun Fiyatla Geliyor

Galaxy Fold 1.940 dolardan (yaklaşık 11.680 TL) satılırken, Galaxy Z Flip’in fiyat etiketinin 1.260 dolar (yaklaşık 7.585 TL) olacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra ile birlikte yarınki Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde duyurulacak.