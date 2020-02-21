Galaxy Z Flip Toza Karşı Dayanıksız Çıktı

Güney Kore teknoloji Samsung, bu ay içerisinde tanıttığı katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip incelendi. Cihazın parçaları incelendiğinde, Z Flip’in toza karşı dayanıklılığı da ortaya çıkmış oldu.

Karmaşık işlemlerden sonra Motorola’nın katlanabilir akıllı telefonu Razr’ı söken iFixit ekibi, bu sefer de Samsung’un ikinci katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Z Flip’i parçalarına ayırdı. Böylece sadece cihazın iç donanımları görülmedi, aynı zamanda şirketin Z Flip ile ilgili bazı iddiaları da kontrol edildi.

Galaxy Z Flip pek dayanıklı değil

Galaxy Z Flip’i toz ve kirden korumak için mikro kesim teknolojisiyle oluşturulan naylon lifler kullanılmıştı. Bunun yeterli koruma sağlayıp sağlamayacağı ise henüz net olarak bilinmiyordu.

Samsung Galaxy Z Flip ekibi, bu koruma teknolojisinin ne kadar güvenli olduğunu görmek için cihazı mor bir toz torbasına kattı. Elde edilen veriler cihazın, toza karşı iddia edildiği kadar dayanıklı olmadığını gösteriyordu. Ayrıca bu cihaz, Galaxy Note 10 ve iPhone X’da olduğu gibi çift saplı anakart kullanıyor.

Yeni cihazın ekranının üst katmanının plastikten, orta katmanının ise camdan olduğu görüldü. Araştırmacılar, cam katmanın da çeşitli müdahalelerde kırılabileceğini ifade etti.