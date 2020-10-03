Galaxy Z Fold 2 Dayanıklılık Testi Videosu Yayımlandı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl ilk katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold, katlanabilir olması nedeni ile dayanıklılık konusunda sorun yaşamıştı. Bu sebepten ötürü insanların kafasında Samsung firmasının yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Fold 2'nın ne kadar dayanıklı olduğu ile ilgili soru işareti oluşmuştu. Bir YouTuber tarafından yayımlanan Galaxy Z Fold 2 dayanıklılık testi videosu insanların kafasında oluşan soru işaretlerini giderdi.

Galaxy Z Fold 2 Dayanıklılık Testi Videosu Neler Sunuyor?

Samsung firmasının yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Fold 2 geçtiğimiz aylarda ön siparişe açılmıştı. Yurt dışı fiyatı 1.999 dolar olarak açıklanan Galaxy Z Fold 2'nin Türkiye fiyatı 19.999 TL olarak duyurulmuştu. Çok yüksek bir fiyat etiketi ile dudak uçuklatan katlanabilir akıllı telefon, JerryRigEverything isimli YouTube kanalı tarafından dayanıklılık testine tabi tutuldu. YouTube kanalında yayımlanan Galaxy Z Fold 2 dayanıklılık testi videosu kısa sürede 800 binden fazla izlenme sayısına ulaştı.

Sahip olduğu tasarım ile rakiplerinin arasından sıyrılmayı başarabilen Galaxy Z Fold 2 modelinin sağlamlık testi videosu, insanların cihazın ne kadar dayanıklı olduğuna dair bilgilenmesinde büyük bir rol oynadı. YouTuber JerryRigEverything tarafından yayımlanan dayanıklılık testinde katlanabilir akıllı telefona birbirinden çeşitli testler uygulandı. YouTuber tarafından paylaşılan video çoğu akıllı telefon kullanıcısının şaşırmasına neden oldu.

JerryRigEverything tarafından yayımlanan videoya baktığımızda Samsung Galaxy Z Fold 2 cihazının ekranının diğer birçok akıllı telefon gibi kolay bir şekilde çizildiği görünüyor. Tırnakla bile çizilebilen ekranın iyi bir şekilde korunması gerekiyor. Yayımlanan videoya göre Samsung firmasının yeni katlanabilir akıllı telefon modeli bükülmelere karşı oldukça dayanıklı.

7.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy Z Fold 2, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1768 x 2208 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 282 gram ağırlığındaki katlanabilir akıllı telefon modeli 159.2x128.2x6.9mm boyutlarına sahip. Super AMOLED ekrana sahip olan cihaz, yaklaşık 373 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Gücünü Qualcomm firması tarafından geliştirilen Snapdragon 865 Plus'tan alan cihaz, 12GB RAM'e sahip. Cihazda 256GB ve 512GB depolama seçenekleri yer alıyor.

Galaxy Z Fold 2 modelinin arka kısmında üçlü kamera dizilimi bulunuyor. Cihazın arka kısmında 12MP çözünürlüğünde geniş açılı ana kamera, 12MP çözünürlüğünde telefoto lens ve 123 derece görüş alanına sahip 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera olmak üzere toplamda üç adet kamera yer alıyor. Cihazın ön kısmında ise 10MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor.