Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonu Galaxy Z Fold 4'ün Özellikleri Sızdırıldı

Samsung, çığır açan katlanabilir telefonlarının en yenisi olacak olan Galaxy Z Fold 4'ü bu yıl içinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Teknik özelliklerle ilgili bugüne dek birkaç söylenti gördük ve şimdi güvenilir bir sızıntı, görünüşe göre kapsamlı bir şekilde telefonun özelliklerini yayınladı.

Yogesh Brar, Twitter'da bir dizi Galaxy Z Fold 4 özelliğini yayınladı ve yeni katlanabilir telefonun Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcinin yanı sıra 12GB ila 16GB RAM ve 256GB veya 512GB depolamaya sahip olacağını iddia etti. Başka bir deyişle, bu yeni katlanabilir telefon Galaxy Z Fold 4 çıtayı oldukça yukarı çıkarıyor ve halefinden çok daha iyi özellikler sunuyor.

Ayrıca katlanabilir telefonun geçen yılki cihazda olduğu gibi 4.400 mAh pil ve 25W şarj ile donatıldığına inanılıyor. Dolayısıyla daha hızlı şarj isteyenler bu noktada hayal kırıklığına uğrayabilir ancak Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcinin kullanılması, aynı pil boyutuna rağmen daha uzun ömürlü performans sağlayabilir.

Büyük ölçüde farklı ekran boyutları beklentisinde olanların da hayal kırıklığına uğraması muhtemel çünkü hâlâ 7,6 inç 120Hz QXGA+ katlanabilir panel kullanılırken, 6,2 inç 120Hz HD+ harici ekran mevcut. Brar ayrıca Galaxy Z Fold 4'ün 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 12MP 3x telefoto lens sunacağını iddia ediyor. Bu, daha yüksek çözünürlüklü telefoto kamera dışında S22 ve S22 Plus'a benzer olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 4 Özellikleri