Galaxy Z Fold 4'e Rakip Yeni Bir Katlanabilir Telefon Geliyor

23 Kasım'da katlanabilir telefon sektörüne amiral gemisi segmentinde yeni bir katlanır telefon geliyor. Muhtemelen bu, bu yıl göreceğimiz son katlanabilir telefon olacak ve telefonu Honor geliştiriyor.

Telefon, adını MWC 2022'de gördüğümüz Honor Magic V katlanabilir modelinden alıyor olsa gerek ki Honor Magic Vs olarak adlandırılıyor. Yeni telefon ayrıca Galaxy Z Fold 4 severlerin de beğenisini kazanacak kitap tarzı bir tasarıma sahip.

Honor şu aşamada herhangi bir özellik açıklamadı ancak katlanabilir telefonun yakında duyurulacak Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden gücünü alması bekleniyor. Magic V'ye kıyasla Magic Vs'de Honor'un çok fazla değişiklik yapması beklenmiyor. Bu da telefonun kapalıyken klasik bir akıllı telefon şekline sahip olmasını bekleyebileceğiniz anlamına geliyor.

#UnfoldYourMagic to let your imagination soar. #HONORMagicVs China Launch Event at 14:30 (UTC+8) on November 23. pic.twitter.com/GEdzzcZmlO