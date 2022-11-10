Galaxy Z Fold 4'e Rakip Yeni Bir Katlanabilir Telefon Geliyor

23 Kasım'da katlanabilir telefon sektörüne amiral gemisi segmentinde yeni bir katlanır telefon geliyor. Muhtemelen bu, bu yıl göreceğimiz son katlanabilir telefon olacak ve telefonu Honor geliştiriyor.

Telefon, adını MWC 2022'de gördüğümüz Honor Magic V katlanabilir modelinden alıyor olsa gerek ki Honor Magic Vs olarak adlandırılıyor. Yeni telefon ayrıca Galaxy Z Fold 4 severlerin de beğenisini kazanacak kitap tarzı bir tasarıma sahip.

Honor şu aşamada herhangi bir özellik açıklamadı ancak katlanabilir telefonun yakında duyurulacak Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden gücünü alması bekleniyor. Magic V'ye kıyasla Magic Vs'de Honor'un çok fazla değişiklik yapması beklenmiyor. Bu da telefonun kapalıyken klasik bir akıllı telefon şekline sahip olmasını bekleyebileceğiniz anlamına geliyor.

#UnfoldYourMagic to let your imagination soar. #HONORMagicVs China Launch Event at 14:30 (UTC+8) on November 23. pic.twitter.com/GEdzzcZmlO — HONOR (@Honorglobal) November 10, 2022

Honor Magic Vs'den Ne Beklemeliyiz?

Honor Magic V, önde 6.45 inç OLED ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip 7.9 inç iç ekrana sahipti. Bu boyutların yeni telefonda da değişmemesi bekleniyor

Honor'un Magic Vs'de daha yüksek çözünürlüklü kamera sensörleri kullanacağı gelen duyumlar arasında. Keza kamera, çoğu şirketin amiral gemilerinin daha yeni modellerini piyasaya sürdüklerinde yükseltme yaptığı bir alan. Bununla birlikte, önceki katlanabilir telefonunun şu anda bir yaşında bile olmadığı göz önüne alındığında, Honor aynı 50MP kamera üçlüsüne sadık kalırsa pek de şaşırtıcı olmaz.

Şimdilik telefonla ilgili tüm bilinenler bunlar ancak Honor'un pazardaki amacı bu yeni katlanabilir telefonu Samsung'un Galaxy Z Fold 4 modelinin en büyük rakibi yapmak olacak. Yeni katlanabilir telefon ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek, ardından diğer pazarlardaki yerini alacak.