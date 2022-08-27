Galaxy Z Fold 4'e Windows İşletim Sistemi Kuruldu (Video)

Samsung'un en yeni katlanabilir akıllı telefonları nihayet piyasada ve mağaza raflarına henüz yeni çıkmış olsalar da bazı kullanıcılar deneyimlerini kişiselleştirmek için heyecan verici yollar buluyor. Örneğin bir Galaxy Z Fold 4 sahibi, cihazını bir Windows Phone'a dönüştürmeyi başardı.

YouTuber Mark Spurrell, yeni Galaxy Z Fold 4'ün dıştan Windows Phone ve iç ekranında tam bir Windows PC gibi görünmesini sağlama sürecinde bize hünerlerini gösteriyor. Karmaşık bir süreç gibi görünebilir ancak Spurrell'e göre en iyi katlanabilir telefonlardan birini dönüştürmek için yalnızca iki Android başlatıcısı ve bazı ince ayarların yapılması yeterli oluyor.

Windows, Galaxy Z Fold 4'te Oldukça İyi Çalışıyor

Tüm bunların sonucunda kapatıldığında Windows Phone döşemelerine sahip katlanır bir telefon elde ediyorsunuz. Spurrell'in gösterdiği gibi döşemeleri hareket ettirip yeniden boyutlandırdığı ve hatta simgeleri normalde bir Windows Phone'da göreceğinizle eşleşecek şekilde değiştirdiği gibi oldukça özelleştirilebilir bir arayüze sahip olunuyor. Spurrell, kamera gibi işlevlere hızlı erişim için kullanışlı hareketleri bile özelleştirebiliyor.

İç kısımda ise deneyim tamamen farklı. Galaxy Z Fold 4, kısayollar ve tüm uygulamalarınızı listeleyen bir başlat menüsü ile birlikte Windows 10 benzeri masaüstüne açılıyor. Sol alt köşede saat ve takvim için widget'lar, daraltılabilir hızlı ayarlar kısayolu ve açılır bildirim çubuğunun yerini alan ayarlar ve bildirimler için tam bir panel buluyorsunuz.

Spurrell, telefonun özellikle sürekli olarak başlatıcılar arasında geçiş yapması nedeniyle tam anlamıyla stabil çalışamadığını belirtiyor ancak beklediği kadar hantal olmadığını ve genel olarak deneyimi oldukça beğendiğini söylüyor.