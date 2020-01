Game Developers Choice Awards 2020 Adayları Açıklandı

Bu yılın GDC etkinliği 16 - 20 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. San Francisco şehrinde düzenlenecek olan etkinlikte, geleneksel olarak GDCA (Oyun Geliştiricilerinin Seçimi Ödülleri) töreni de düzenlenecek. Birçok farklı kategoride ödüllerin dağıtılacağı bu tören için adaylar açıklandı.

Oyun Geliştiricilerinin Seçimi Ödülleri kendi içinde En İyi Başlangıç, En İyi Tasarım, Yenilik Ödülü, En İyi Mobil Oyunu, En İyi Hikaye Anlatımı ve Yılın Oyunu dahil on farklı kategoriye ayrılıyor. Kategoriler genelinde en fazla aday gösterilen oyunlar başta Death Stranding olmak üzere Control ve Outer Wilds geliyor. Öte yandan The Game Awards 2019 ve Steam Awards 2019 oylamalarında Yılın Oyunu ödüllerini kapan Sekiro: Shadows Die Twice, şansını burada da deniyor. Bakalım seriyi devam ettirebilecek mi?

Oyun Geliştiricilerinin Seçimi Ödülleri kategorileri ve gösterilen adaylar için aşağıya bakabilirsiniz.

En İyi Ses

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna Interactive)

Control (Remedy Entertainment/505 Games)

Untitled Goose Game (House House/Panic)

Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision)

En İyi Açılış

ZA/UM (Disco Elysium)

Mobius Digital (Outer Wilds)

William Chyr Studios(Manifold Garden)

Foam Sword Games (Knights and Bikes)

Chance Agency (Neo Cab)

En İyi Tasarım

Baba Is You (Hempuli)

Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision Publishing, FromSoftware)

Untitled Goose Game (House House/Panic)

Yenilik Ödülü

Untitled Goose Game (House House/Panic)

Disco Elysium (ZA/UM)

Baba Is You (Hempuli)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive)

En İyi Mobil Oyunu

Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna Interactive)

What the Golf? (Triband Productions/The Label Limited)

Grindstone (Capybara Games)

Sky: Children of the Light (thatgamecompany)

Call of Duty: Mobile (TiMi Studios/Activision)

En İyi Hikaye Anlatımı

Disco Elysium (ZA/UM)

Control (Remedy Entertainment/505 Games)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

The Outer Worlds (Obsidian Entertainment/Private Division)

Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive)

En İyi Teknoloji

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Control (Remedy Entertainment/505 Games)

Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision)

Apex Legends (Respawn Entertainment/Electronic Arts)

Noita (Nolla Games)

En İyi Görsel Sanat

Control (Remedy Entertainment/505 Games)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision)

Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna Interactive)

Disco Elysium (ZA/UM)

En İyi Sanal Gerçeklik / Artırılmış Gerçeklik Oyunu

Vader Immortal (ILMxLAB/Disney)

Blood & Truth (SCEE Studio London/Sony Interactive Entertainment)

Asgard's Wrath (Sanzaru Games/Oculus Studios)

Boneworks (Stress Level Zero)

Pistol Whip (Cloudhead Games)

Yılın Oyunu

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Control (Remedy Entertainment/505 Games)

Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision)

Untitled Goose Game (House House/Panic)

Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive)

Kazananlar 19 Mart 2020 Perşembe günü TSİ 05:30 sıralarında yapılacak olan canlı yayın ile açıklanacak. Canlı yayını Twitch üzerinden izleyebileceksiniz.