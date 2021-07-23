Game Developers Choice Awards 2021 Kazananları Açıklandı
Game Developers Choice Awards 2021 kazananları, düzenlenen tören ile ödüllerine kavuştular. Hades'in damgasını vurduğu törene dair detaylar haberimizde.
İlki 1988 yılında düzenlenen GDC (Oyun Geliştiricileri Konferansı), geçtiğimiz senenin ardından bu sene de çevrimiçi olarak geri dönüş yapmıştı. 19 - 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve birçok önemli yayıncının katılımda bulunduğu konferansın sonunda, GDCA 2021 (Oyun Geliştiricileri Seçimi Ödülleri 2021) de düzenlendi. Bugün TSİ 02:00 sıralarında düzenlenen tören ile Game Developers Choice Awards 2021 kazananları belli oldu.
Platform fark etmeksizin 2020 yılında çıkmış olan oyunların da dahil edildiği oylama için Ghost of Tsushima, Hades ve The Last of Us Part 2, en çok aday gösterilenler olmuşlardı. Öyle ki, her üç oyun da Yılın Oyunu dahil altı farklı kategoride aday gösterilmişlerdi. Yılın Oyunu için ayrıca Animal Crossing ve Half-Life: Alyx oyunlarının da aday gösterilenlerin arasında yer aldığını olduğunu görmüştük.
Game Developers Choice Awards 2021 Kazananları Detayları
Ödüller, En İyi Başlangıç, En İyi Tasarım, Yenilik Ödülü, En İyi Mobil Oyunu, En İyi Hikaye Anlatımı ve Yılın Oyunu dahil on üç farklı kategoride dağıtıldı. Supergiant Games tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanmış olan Hades, Yılın Oyunu, En İyi Ses ve En İyi Tasarım olmak üzere üç kategori ödül alırken, altı farklı kategoride aday gösterilen oyunlardan The Last of Us Part II En İyi Hikaye Anlatımı, Ghost of Tsushima ise En İyi Görsel Sanat ve İzleyici Ödülü’nün sahibi oldu.
Game Developers Choice Awards 2021’in kazananlarına tüm kazananlarına aşağıdaki listeden bakabilirsiniz.
- En İyi Ses: Hades (Supergiant Games)
- En İyi Başlangıç: Phasmophobia (Kinetic Games)
- En İyi Tasarım: Hades (Supergiant Games)
- En İyi Mobil Oyunu: Genshin Impact (miHoYo)
- Yenilikçilik Ödülü: Dreams (Media Molecule/Sony Interactive Entertainment)
- En İyi Hikaye Anlatımı: The Last of Us Part 2 (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment)
- En İyi Teknoloji: Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio/Xbox Game Studios)
- En İyi Görsel Sanat: Ghost of Tsushima (Sucker Punch Production /Sony Interactive Entertainment)
- En İyi Sanal Gerçeklik/Arttırılmış Gerçeklik Oyunu: Half-Life: Alyx (Valve)
- İzleyici Ödülü: Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Yılın Oyunu: Hades (Supergiant Games)
- Öncülük Ödülü: Tom Fulp
- Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Laralyn McWilliams
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